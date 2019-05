Aalto-yliopiston näkemykselliset nuoret osaajat näyttävät maailmalle, minne muotiala on menossa

Aalto-yliopiston kevään muotitapahtumat ovat vakiinnuttaneet asemansa maailman muoti-, vaatetus- ja tekstiilialoilla. Kansainvälinen media, muotialan vaikuttajat ja huipputalojen rekrytoijat kokoontuvat Helsinkiin seuraamaan, mihin ala on nuorten tähtien mukaan menossa. Aallon seminaarit, näyttelyt ja uusien lahjakkuuksien mallistoja esittelevä Näytös19 ovat osa laajempaa Fashion in Helsinki -tapahtumaviikkoa.

Helsingistä on hyvää vauhtia tulossa muotikaupunki. Suomalaiset muotibrändit tähtäävät kansainvälisille markkinoille, suomalaisia suunnittelijoita löytyy keskeisistä, isoista muotitaloista ja palkintoja ropisee kansainvälisissä kilpailuissa. Aalto-yliopiston Fashion, Clothing and Textile Design (FaCT) -maisteriohjelman opiskelijat menestyvät hyvin kaikilla näillä alueilla.

”Me pyrimme luovuuden lisäksi ruokkimaan opiskelijoidemme itsenäistä kykyä kehittää omaa näkemystä ja omaperäistä visuaalisuutta. Koulutamme kokonaisvaltaisia osaajia, jotka hallitsevat prosessin vaatteen suunnittelusta mallikappaleen valmistukseen, itse suunnitelluista ja toteutetuista kankaista valmiiseen mallistoon saakka. Tämä maailma tarvitsee ammattilaisia, jotka vievät asioita eteenpäin omaan, kestävän kehityksen mukaiseen arvomaailmaansa nojaten”, sanoo Aalto-yliopiston muodin professori Pirjo Hirvonen.

Fashion in Helsinki -tapahtumaviikolla 24.–29.toukokuuta Aalto-yliopisto esittelee osaamistaan niin asiantuntijoille kuin suurelle yleisöllekin kahden seminaarin ja Näytös19-lopputyönäytöksen kautta.

Aalto Fashion Seminar: käsitys muodista laajenee

Luovien alojen ammattilaisille, toimittajille ja opiskelijoille suunnattu Aalto Fashion Seminar järjestetään tiistaina 28.toukokuuta klo 10.00–15.00 AmosRexissä. Tapahtuman pääpuhujia ovat italialaisen huippubrändin Marnin luova johtaja Francesco Risso, Voguen muotitoimittajat Azza Yousif ja Laird Borrelli-Persson sekä Pariisin kuuluisan muotimuseon Palais Gallieran johtaja ja kuraattori Miren Arzalluz. Seminaarin moderoi Vogue Italian Pariisin toimittaja ja A Magazine Curated By -lehden päätoimittaja Dan Thawley.

Osana seminaariohjelmaa nähdään Aalto-yliopiston alumnien töitä esittelevä SIXREX-kokonaisuus. Se esittelee kuusi erilaista kokonaiskonseptia, jotka laajentavat ymmärrystä muodista muun muassa performanssin, arkkitehtuurin ja yhteiskunnallisen kantaaottavuuden suuntiin. Esillä on Matti Liimataisen vaatteiden rakennussarjoja, jotka vaatteen käyttäjä voi kasata itse käsin, Maria Korkeilan punk-estetiikkaa, Kasia Gorniakin kehollisuuden performanssia, JUSLIN-MAUNULAn tilallista minimalismia, Alisa Närväsen ja Elina Peltosen yhteisprojekti ensaemblen tutkielmia kulttuurisista kohtaamisista ja kielellisestä ymmärryksestä sekä monialainen brändi SSSU by Sasu Kauppi.

”Nykysuunnittelijat toimivat luontevasti kansainvälisissä verkostoissa ja luovat aivan uudenlaista ammatillista yhteistyötä, yli rajojen. Muodin käsite laajenee”, sanoo Pirjo Hirvonen.

Fashion Wednesday: muoti ja materiaalisuus

Kiasmassa keskiviikkona 29.toukokuuta järjestettävä Fashion Wednesday tutkii muodin ja materiaalisuuden merkityksiä. Aalto-yliopiston muotisuunnittelun opiskelijoiden kokoelmista on kuratoitu installaatio, joka on nähtävillä klo 10–18. Kiasmassa esillä olevan Shoplifterin näyttelyn inspiroimaan keskustelutilaisuuteen voi osallistua klo 16-18.

Näytteillä olevissa mallistoissa ja näyttelyyn liittyvässä keskustelutilaisuudessa käsitellään muun muassa identiteettiä, maskuliinisuutta ja feminiinisyyttä, vastuullisuusnäkökulmia kuten vaatteiden yhteiskäyttöä ja uusiomateriaaleja sekä uusia suunnittelu- ja valmistusmenetelmiä, esimerkiksi saumattomuutta.

”Aikamme on historian materialistisin, mutta materiaa arvostetaan vähän. Installaatio ja siihen liittyvä keskustelutilaisuus tarttuu tähän paradoksiin”, sanoo Aalto-yliopiston muodintutkimuksen professori ja näyttelyn kuraattori Annamari Vänskä.

Näytös19: aitiopaikka alan muutokseen

Fashion in Helsinki –tapahtuman kruununjalokivi on Näytös19, joka järjestetään keskiviikkona 29. toukokuuta klo 21.00 Kaapelitehtaan Merikaapelihallissa. Tapahtuma on kasvanut yhdeksi kansainvälisesti arvostetuimmaksi opiskelijamuotinäytökseksi, ja catwalkilla nähdään Aalto-yliopiston valikoitujen opiskelijoiden mallistot. Muotinäytös on loppuunmyyty, mutta tapahtumaa on mahdollista seurata suoratoistona Yle Areenassa.

Fashion in Helsinki -viikon järjestävät yhteistyössä Aalto-yliopisto ja Juni Communication & Production.

Molempiin seminaareihin on median edustajille avoin pääsy.

