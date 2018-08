Aalto-yliopiston uudisrakennus Väre aukeaa yleisölle syyskuussa

Aalto-yliopiston kampuksen ytimeen kesällä 2018 valmistunut uudisrakennus Väre kokoaa kaikki Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun laitokset saman katon alle ensimmäistä kertaa Aalto-yliopiston aikana. Hieman yli 110 miljoonan euron rakennushanke on alueen suurin sitten Teknillisen korkeakoulun siirtämisen Otaniemeen. Investointi kattaa Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tilojen lisäksi yliopiston yhteiskäyttöisten tilojen ja kauppakeskuksen rakentamisen.

Käyttäjälähtöisyys ja kestävä kehitys edellä suunniteltu Väre tarjoaa ainutlaatuiset puitteet taiteen ja suunnittelun tutkimukselle, opetukselle sekä taiteelliselle toiminnalle.

“Aalto-yliopiston kampusfilosofia konkretisoituu Väreessä, jossa katutason tiloista tehdään mahdollisimman julkisia ja avoimia. Avaamme kaikille oven yliopistomaailmaan”, sanoo Antti Ahlava, Aalto-yliopiston kampuksen kehittämisestä vastaava vararehtori.

Muotoilun, taiteen, arkkitehtuurin, median, elokuva- ja lavastustaiteen sekä kauppatieteellisen alan yhdistäminen saman katon alle on kansainvälisesti poikkeuksellista. Väreessä on Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun lisäksi myös Kauppakorkeakoulun kanssa jaettuja tiloja ja yksiköitä.

Uusiutuvaa energiaa käyttävä Väre kunnioittaa Otaniemen arkkitehtuuria

Rakennus täydentää tuoreella otteella Aino ja Alvar Aallon suunnittelemaa Otaniemen kampusta. Rakennuskokonaisuuden moduulit saavat suuntansa Harald Herlin -oppimiskeskuksen ja Kandidaattikeskuksen linjoista muodostaen valoisia salmiakin muotoisia auloja. Opetuksen ei tarvitse tapahtua vain luentosaleissa. Kävijät voivat seurata pohjakerroksen huipputasoisten työpajatilojen työskentelyä lasiseinien läpi.

Väreen muuntojoustavat tilat mukautuvat myös tulevaisuuden tarpeisiin. ”Joustavuus mahdollistaa uusien tilojen lisäksi uusia tapoja tehdä töitä. Voi kokeilla, mikä yhdistelmä toimii ja kehittää omaa tekemistä. Otaniemen keskellä on nyt kupliva kokeilualusta, joka tuo yhteen noin 3000 luovien alojen toimijaa”, sanoo Anna Valtonen, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun dekaani.

Väreelle tavoitellaan myös kunnianhimoista A-energialuokkaa hyödyntämällä sekä geo- että aurinkoenergiaa.

Väre avaa ovet taiteelle ja palveluille

Väre on myös muutakin kuin oppimisen ja tutkimuksen tila. Aalto-yliopisto on ensimmäinen suomalainen yliopisto, joka on sitoutunut noudattamaan kampusalueellaan taiteen prosenttiperiaatetta, jonka mukaisesti Väreeseen, kuten kaikkialle Otaniemeen, tulee pysyvä julkinen taidekokoelma sekä vaihtuvien näyttelyiden tiloja taiteelle ja muille oppilastöille.

Väreen palveluihin kuuluvat boheemi taiteilijaravintola Kipsari, Brooklyn Café ja yliopiston kauppa Aalto Shop. Elokuun lopussa Aalto-yliopiston metroaseman yhteyteen aukeaa kauppakeskus A Bloc, jonka ravintolat, kaupat ja muut palvelut kuten liikuntakeskus palvelevat pääkaupunkiseutua. Kampuksen suurin ravintola löytyy A Blocin puolelta. Samaan kortteliin valmistuu Kauppakorkeakoulun uusi päärakennus vuoden 2018 lopussa.

Aalto-yhteisö kokoontuu viettämään lukuvuoden avaavan Aalto Day One -tapahtuman yhteydessä järjestettäviä Väreen avajaisia 5.9.2018. Väre-rakennuksessa on medialle ja yleisölle avoimet talokierrokset torstaina 6.9.2018 klo 16–17 ja klo 17–18. Opastuskieli on suomi tai englanti kierrokselle osallistuvien mukaan. Kierroksille on rajattu määrä paikkoja. Medialle järjestetään kierroksia myös toivomuksesta.

Korttelin on suunnitellut Aalto-yliopiston alumneista koostuva Verstas Arkkitehdit, joka voitti vuonna 2012–2013 käydyn kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun. Kilpailuun osallistui 189 ehdotusta. Pääsuunnittelijana toimii Jussi Palva Verstas Arkkitehdeista ja muina vastuullisina arkkitehteina Väinö Nikkilä, Riina Palva, Ilkka Salminen ja Mikko Rossi.