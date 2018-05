Aalto-yliopiston uusiin rakennuksiin valittiin taideteokset

Väreen ja Kauppakorkeakoulun taide heijastaa tieteenalojen moninaisuutta.

Aalto-yliopiston uusiin rakennuksiin tulevien ensimmäisten taideteoksien tekijät julkistettiin. Teokset tulevat Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun rakennuksen, Väreen, kahteen aulaan ja Kauppakorkeakoulun rakennuksen pääsisäänkäynnin aulaan. Molemmat rakennukset ovat valmistumassa Otaniemen kampukselle.

Tuomaristo valitsi Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Väre-rakennukseen Tommi Grönlundin ja Petteri Nisusen taideteoksen ”INSIGHT” ja Kirsi Kaulasen taideteoksen ”LUMEN” kutsukilpailun pohjalta. Grönlundin ja Nisusen yhteiset teokset liittyvät luonnontieteellisten ilmiöiden ja ajan olemuksen tutkimiseen. Kaulanen tunnetaan laserleikatuista ruostumattomasta teräksestä valmistetuista teoksistaan.

Kauppakorkeakoulun pääsisäänkäynnin aulaan tulevan taideteoksen luonnos tilataan keraamikko Kirsi Kivivirralta, jonka taiteen keskiössä ovat uniikit palapelimäiset seinäteokset.

”Tavoitteenamme Aalto-yliopistossa on lisätä taiteen ja luovuuden näkyvyyttä, vaikuttavuutta ja arvoa yhteiskunnassa. Nyt valitut uudet teokset Taiteiden ja suunnittelun korkeakouluun ja Kauppakorkeakouluun toteuttavat juuri tätä. Ne kutsuvat luomaan uusia yhteyksiä ja merkityksiä yliopistoomme, täällä tehtävään opetukseen, tutkimukseen ja taiteeseen. Teokset toimivat kuin oppaina paitsi kohta avattaviin uusiin tiloihin myös laajemmin yliopiston historiaan ja tulevaisuuteen. Odotan innolla ensi kohtaamista teosten kanssa syyskuun avajaisissa”, toteaa Anna Valtonen, Aalto-yliopiston taiteen ja luovien käytäntöjen vararehtori.

Aalto-yliopisto on ainoa suomalainen yliopisto, joka noudattaa taiteen prosenttiperiaatetta rakennushankkeissaan. Grönlundin, Nisusen, Kaulasen ja Kivivirran teosten lisäksi Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun sekä Kauppakorkeakoulun sisä- ja ulkotiloihin on tulossa vielä muita taidehankintoja. Muun muassa rakennuksien vieressä kulkeva 70-metrinen suojamuuri saa uuden ilmeen opiskelijoiden taidekilpailun ratkettua.

Taideperiaatteina tasa-arvo ja kohtaamiset

Väre-rakennuksen taiteen periaatteena on ”Maailmanlaajuinen tasa-arvo” ja tavoitteena on tuoda esiin Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu kansainvälisenä ja moninaisuutta arvostavana korkeakouluna. Samalla tavoitteena on tarjota teoksia, jotka luovat kestävän ja jännittävän ympäristön jättäen samalla tilaa väliaikaisille näyttelyille ja tapahtumille. Kauppakorkeakoulun julkisen taiteen tavoitteena on luoda osallistava ja dialogia korostava kokemus ja luoda avoimen ja matalan hierarkian työskentely- ja oppimisympäristö. Rakennuksen taiteen periaate ”Ihmiskeskeinen lähestymistapa” kunnioittaa menneisyyttä pitäen katseen samalla tulevassa. Aalto-yliopiston taidekoordinaattori Outi Turpeinen sekä korkeakoulujen opiskelijat ja henkilökunta kehittivät Väreen ja Kauppakorkeakoulun taidekonseptit yhteistyössä.

Aalto-yliopiston julkisen taiteen visio

Aalto-yliopisto on ensimmäinen suomalainen yliopisto, joka noudattaa taiteen prosenttiperiaatetta rakennushankkeissaan. Se on taidehankintojen rahoitusmalli, jossa noin prosentti rakennushankkeen määrärahasta käytetään taiteeseen. Prosenttiperiaatetta sovellettiin ensimmäisen kerran Aalto-yliopiston päärakennuksessa Dipolissa vuonna 2017.

Aalto-yliopiston julkisen taiteen visio on tuoda esille ja esittää kysymyksiä siitä, mitä yliopisto on, mitä teemme osana yhteiskuntaa ja mikä on julkisen käsite. Julkinen taide on paikkakohtaista ja liittyy yliopiston sekä sen tieteenalojen moninaisuuteen. Julkiset taideteokset heijastavat tätä monimuotoisuutta eri taiteen muodoilla, materiaaleilla, tekniikoilla ja perinteillä.

Väre ja Kauppakorkeakoulun rakennus

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun rakennus, Väre, valmistuu kesällä 2018. Väreen avajaiset ovat osa Aalto Day One -tapahtumaa, joka järjestetään 5.9.2018. Kauppakorkeakoulun rakennus valmistuu vuoden 2018 lopussa. Samaan kortteliin sijoittuu lisäksi uusi Aalto-yliopiston metroaseman yhteydessä oleva metrokeskus A Bloc kaupallisine palveluineen. Korttelikokonaisuuden suunnitteli Verstas Arkkitehdit.



Lisätietoa:

Aalto-yliopiston julkinen taide: http://showcase.aalto.fi/