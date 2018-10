Aaltokoski Dance Marathon tarjoaa 5 tuplaesitystä Stoassa 21.-25.11.2018

Aaltokoski Dance Marathon tarjoaa nykytanssin juhlaa – viisi sykähdyttävää tuplaesitystä päivittäin Stoassa!

Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetty Dance Marathon esitteli Alpo Aaltokoski Companyn tuotantoa yli viikon mittaisena tapahtumana. Tänä vuonna Stoassa nähdään viisi eri teosta, joista kaksi on Companyn klassikkoteoksia – duetto Together vuodelta 2010 ja sooloteos Navigatio vuodelta 2016. Lisäksi Helsingin ensi-iltansa saa yhteistuotantona Tanssiteatteri MD:n kanssa syntynyt Sisaret, joka on Together-teoksesta alkaneen trilogian päätösosa.

Tapahtuma tarjoaa myös kansainvälisiä vieraita. Espanjalaisen nykytanssin suurnimi Daniel Abreu esiintyy ensimmäistä kertaa Helsingissä ja esittää tapahtumassa maineikkaan Perro-sooloteoksen vuodelta 2006.

Viidentenä teoksena tapahtumassa nähdään ensi-iltansa saava Kukkapuu – kehollisia huomioita elämästä; suomalaisen nykytanssin pioneereihin kuuluvan Ervi Sirénin uusin sooloteos. Kaiken tämän lisäksi tapahtuman avajaisillassa kuullaan paitsi livemusiikkia myös suomenkielistä indie-rytmimusiikkia yhdistelevä Lailai solisteinaan siskokset Helmi ja Tuuli Saksala. Yhtye on julkaissut vastikään debyyttialbuminsa Samassa vedessä.

OHJELMA

ke 21.11. klo 19 Navigatio / Lailai

to 22.11. klo 19 Sisaret (Helsingin ensi-ilta) / Together

pe 23.11. klo 19 Sisaret / Together

la 24.11. klo 19 Perro (Helsingin ensi-ilta) / Kukkapuu (ensi-ilta)

su 25.11. klo 15 Perro / Kukkapuu HUOM! Aika

Sisaret - trilogian päätösosa (ensi-ilta)

Sisaret on Alpo Aaltokosken trilogian viimeinen osa; ensimmäinen osa Together valmistui 2010 ja toinen osa Veljet 2017. Sisaret jatkaa liikkeellistä tutkimusmatkaa – yhdessä kulkemisen teemassa, se kertoo ihmisten välisestä yhteydestä, yhdessä olemisen syvistä merkityksistä ja toisaalta etääntymisen kivusta. Virolaisen säveltäjän Arvo Pärtin pianokonsertto Für Alina on vuoropuhelussa tanssin kanssa, luoden Elina Jakowlevan ja Mari Rosendahlin matkalle ajallisen ja emotionaalisen kehyksen.

Työryhmä - Koreografia: Alpo Aaltokoski | Tanssi: Elina Jakowleva ja Mari Rosendahl | Valosuunnittelu: Sari Mayar | Pukusuunnittelu: Marja Uusitalo | Tuotanto: Tanssiteatteri MD ja AAC

Perro – Daniel Abreu (ES) (Helsingin ensi-ilta)

Perro on sooloteos kaksinaisuudesta; niin triumfeista kuin ulkoisesta sekä sisäisestä kamppailusta meissä olevan kesytetyn ja villin eläimen välillä - loputonta taistelua tarkkailijoita ja omia pelkoja vastaan. Esitysprosessissa näemme lopulta edessämme osiin puretun yksilön, kesytetyn eläimen.

Teneriffalta lähtöisin oleva koreografi ja tanssija Daniel Abreu (1976) vierailee ensimmäistä kertaa Helsingissä. Hän perusti nimeään kantavan ryhmän Cia Daniel Abreu vuonna 2004 ja on työstänyt urallaan yli 30 teosta. Ryhmä on kiertänyt mm. Euroopassa ja Aasiassa sekä Etelä- ja Pohjois-Amerikassa. Teoksistaan hän on saanut lukuisia palkintoja niin koreografina, ohjaajana kuin esiintyjänä. Vuonna 2014 hänet palkittiin kotimaassaan Tanssin valtionpalkinnolla.

Työryhmä - Ohjaus, koreografia, lavastus ja valosuunnittelu: Daniel Abreu | Apulaisohjaaja: Igor Calonge | Musiikki: Max Richter | Tekninen koordinointi: David Benito | Yhteistyössä: Provisional Danza, Carmen Werner

Kukkapuu – kehollisia huomioita elämästä (ensi-ilta)

Suomalaisen nykytanssin pioneereihin kuuluva Ervi Sirén tuo tapahtumaan uusimman sooloteoksensa Kukkapuu. Tanssijana, pedogogina ja koreografina yli 50 vuotta työskennellyt Sirén on jättänyt merkittävän jäljen suomalaisen nykytanssin historiaan. Kukkapuu luo eteemme kehollisia huomioita elämästä.

Koreografia ja tanssi: Ervi Sirén | Musiikki: vierailevat muusikot

Navigatio – Aaltokosken klassikkosoolo palaa näyttämölle

Kehon muistissa kulkee koko historiamme, ainutkertainen nykyhetki ja huomisen mahdollisuus. Tanssiteos Navigatio viittaa yhteen ihmisen perustavanlaatuisimmista tarpeista: henkisen yhteenkuuluvuuden etsimiseen ja kotoisuuden kokemiseen.

Työryhmä - Koreografia ja tanssi: Alpo Aaltokoski | Valosuunnittelu: Kalle Paasonen | Musiikki: Jussi Jaakonaho ja Joonas Widenius | Pukusuunnittelu: Marja Uusitalo | Lavastus: Anders Karls | Valokuvaus: Stefan Bremer

Together – teosparina Sisaret teokselle

Together jatkaa Alpo Aaltokosken liikkeen kautta luodattuja tutkimuksia ihmisten välisistä suhteista. Kahdelle miestanssijalle tehty teos voidaan nähdä myös kommenttina pitkään esillä olleeseen tasa-arvokeskusteluun. Kotimaan keskeisimpien tanssifestivaalien ohella Together on vieraillut Meksikossa, Nicaraguassa ja Italiassa. Togetheria on tituleerattu suomalaisen taidetanssin klassikkoduetoksi.

Työryhmä - Koreografia: Alpo Aaltokoski | Tanssi: Ahto Koskitalo ja Jouni Majaniemi | Valosuunnittelu: Kalle Paasonen | Äänisuunnittelu: Aake Otsala | Pukusuunnittelu: Taina Relander | Graafinen suunnittelu: Kirsti Maula | Valokuvat: Pekka Mäkinen

Lailai - yhteisillassa Navigatio -sooloteoksen kanssa 21.11

Lailai esittää suomenkielistä indie-rytmimusiikkia, jossa kaikuvat niin latinalaisamerikkalaiset musiikkiperinteet kuin rock-taajuudetkin – sulassa sovussa. Lyriikoiden folk-perinteen runollisuus aukeaa kenelle tahansa pelottomasti eläneelle: tekstit kertovat ristiriitaisista hetkistä, juhlasta, yksityisyydestä ja ystävyydestä.

Perustajajäsenet ja solistit Helmi Saksala ja Tuuli Saksala ovat siskokset, jotka musiikki on hitsannut yhteen. Vuosia jatkuneen yhteislaulun jälkeen laulaminen Lailaissa unisonossa ja stemmoissa on siskoille yksi luonto, ja se muodostaa olennaisen osan yhtyeen soundia.

Kokoonpanon oma sointi on myös tarkoin harkitun ensemblen antia. Yhtyeen riveissä vaikuttaa joukko eturivin muusikoita: rummuissa Aarne Riikonen (Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani), koskettimissa Juha Kuoppala (Saimaa, Erja Lyytinen), bassossa Kari Hulkkonen (Leo, Jukka Poika Sound Explosion Band) ja kitarassa Aki Trygg (Petra, Torpedo).

Lailain debyyttialbumi Samasta vedestä julkaistiin 21. syyskuuta (Lailai via Texicalli Digital Distribution). Aiemmin yhtyeeltä on ilmestynyt kolme singleä sekä Tähtään pimeään -musiikkivideo, jonka on ohjannut Sanna Saastamoinen-Barrois.

Liput 25/15 euroa/esitys (+ mahd. toimi.kulut) Lippupisteestä sekä Stoan lipunmyynnistä.