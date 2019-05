Aamu Säätiö ja Saku Koivu tekivät satulahjoituksen lasten syöpäosastoille

“Nämä pelon ja epävarmuuden kanssa elävät lapset tarvitsevat kaiken mahdollisen avun, lohdun ja toivon, mitä heille suinkin voidaan tarjota.” – Saku Koivu

Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiö ja elektroniikkayhtiö Samsung tekivät satulahjoituksen lasten syöpäosastoille. Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiö lahjoitti kymmeniä tablettitietokoneita yliopistollisten sairaaloiden käyttöön. Samsungin tablettien avulla syöpään sairastuneet lapset voivat kuunnella niihin ladattuja, aamusaduiksi kutsuttuja äänisatuja.



Satutabletit kävi luovuttamassa Aamu Säätiön hallituksessa mukana oleva jääkiekkolegenda Saku Koivu, joka vieraili sairaaloissa myös sairastuneiden lasten luona. Aggressiivisen imusolmukesyövän sairastanut ja siitä toipunut Koivu tietää, millaista syöpää on sairastaa.



“Vaikka olen toipunut, muisto syövästä elää edelleen kirkkaana muistissa. Nämä pelon ja epävarmuuden kanssa elävät lapset tarvitsevat kaiken mahdollisen avun, lohdun ja toivon, mitä heille suinkin voidaan tarjota”, Saku Koivu sanoo.



“Usein syöpään sairastunut lapsi on kovin voimaton ja jopa kirjan lukeminen voi olla liikaa. Haluamme silti taata, että lapsella on mahdollisuus kuunnella voimaannuttavia tarinoita ja luoda näin toivoa, herättää iloa ja antaa rohkeutta sairastuneiden lasten ja heidän läheistensä raskaisiin päiviin”, kommentoi Aamu Säätiön asiamies Laura Paasio.



Lähes joka toinen päivä suomalainen lapsi sairastuu syöpään



Aamusadut ovat Aamu Säätiön ja Kustannusosakeyhtiö Otavan yhteistyössä julkaisemia ja voimaannuttavia äänikirjamuotoisia satuja. Saduilla kerätään varoja lasten syöpätutkimukseen.



Tarinoissa seikkailevat lastenkirjoista tutut hahmot Tatu ja Patu, Prinsessa Pikkiriikki, Kikattava Kakkiainen, Puluboi ja Sininen lintu. Nimekkäät lastenkirjailijat lähtivät ilolla hyväntekeväisyystempaukseen mukaan. Aamusatuja kirjoittivat Veera Salmi, Tuula Kallioniemi, Hannele Lampela, Anttu Harlin, Joonas Utti, Tuire Harjola sekä Aino Havukainen ja Sami Toivonen.



“Tällä hetkellä suomalaisista lapsista noin 3 000 on syöpähoidossa tai seurannassa, ja vuosittain tehdään yli 150 uutta lasten syöpädiagnoosia. Se tarkoittaa, että lähes joka toinen päivä yksi lapsi sairastuu syöpään, ja hänen perheensä elämä muuttuu äärimmäisellä tavalla”, Laura Paasio sanoo.



Aamusadut ovat ostettavissa Suomalaisen Kirjakaupan verkkokaupasta viiden euron hintaan. Äänikirjojen tuotto menee lyhentämättömänä Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiölle.



Aamu Säätiön päätehtävä on mahdollistaa paras hoito syöpään sairastuneille lapsille. Säätiö kerää varoja ja kohdistaa niitä lasten syöpähoidon tutkimukseen ja kehitykseen.



Aamusadut ovat syntyneet markkinointiviestintäkonserni N2:n, Aamu Säätiön, Otavan, Suomalaisen Kirjakaupan, Äänikirjastudio Silencion sekä Kirjavälityksen yhteistyönä.



Lue lisää!

Katso video!