Aamuvirkun aivot ’unisukkuloivat’ vähemmän kuin iltavirkun

Yksilölle ominainen vuorokausirytmi on yhteydessä aivojen aktiivisuuteen unen aikana, osoittaa Helsingin yliopistossa tehty tutkimus.

Unisukkulat ovat unen aikana esiintyviä rytmisiä aktivaatiopyrähdyksiä aivoissa, jotka liittyvät aivojen viestikeskuksen talamuksen ja aivokuoren väliseen viestintään. Unisukkulat ovat tärkeitä, koska ne osallistuvat muun muassa unen ylläpitämiseen sekä muistijälkien vahvistumiseen unen aikana.

Tutkijat tarkastelivat yksilölle ominaisen vuorokausirytmin, kronotyypin, yhteyttä unisukkula-aktiivisuuteen. Tutkimukseen osallistui 170 seitsemäntoistavuotiasta nuorta, joiden aivosähkökäyrää rekisteröitiin yhden yön ajan normaaleissa kotioloissa.

– Havaitsimme, että aamuvirkkujen nuorten unisukkulat olivat merkittävästi heikompia verrattuna muihin kronotyyppeihin. Aamuvirkuilla nuorilla unisukkuloiden lukumäärä myös laski nopeammin aamua kohden kuin iltavirkuilla, kertoo tutkimusta johtanut professori Anu-Katriina Pesonen. Tämä voi selittää aamuvirkkujen aikaista vuorokausirytmiä.

Scientific Reports -lehdessä julkaistu tutkimus valottaa ensimmäistä kertaa kronotyyppien ja unen mikrorakenteiden välisiä yhteyksiä unta ylläpitävien unisukkuloiden kautta.

Tutkimus toteutettiin Sleep & Mind -tutkimusryhmässä Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Viite: Ilona Merikanto, Liisa Kuula, Tommi Makkonen, Róbert Bódizs, Risto Halonen, Kati Heinonen, Jari Lahti, Katri Räikkönen, Anu-Katriina Pesonen. Circadian preference towards morningness is associated with lower slow sleep spindle amplitude and intensity in adolescents. Scientific Reports. Linkki open access -julkaisuun http://rdcu.be/x2IN

