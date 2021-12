Äänekosken Hirvaskankaan Alko muuttaa

Äänekosken Hirvaskankaan Alko (Suonenjoentie 10) muuttaa joulukuussa. Nykyinen myymälä on viimeistä päivää avoinna maanantaina 13.12. klo 18 saakka. Uusi myymälä avautuu keskiviikkona 15.12. klo 9.00. Myymälän ollessa suljettuna asiakkaita palvelevat lähimmät myymälät sijaitsevat Äänekosken keskustassa (Työskintie 3) sekä Laukaalla (Vuojärventie 1).

”Pääsemme avaamaan uuden myymälän ennen joulua. Tutut myyjämme ovat valmiina auttamaan asiakkaita loppuvuoden juhlien juomavalinnoissa, ja he ottavat mielellään vastaan toiveita uuden myymälän valikoimaan. Uudessa raikkaan ilmeen myymälässä tuotteet on helppo löytää ja asiointi on sujuvaa. Alkon kanssa samassa kiinteistössä toimii useita muita liikkeitä, joten monen asian hoitaminen samalla asiointikäynnillä on sujuvaa”, palvelujohtaja Mika Kauppinen kertoo.

Makupareja vuodenvaihteen juhliin

Jouluna panostetaan ruokaan ja yhteisiin hetkiin. Kun ruoanlaittoon käytetään aikaa ja vaivaa, halutaan myös yhdistää harkittuun ateriaan sille parhaiten sopivan juoman.

”Valikoimassamme on joulua ja vuodenvaihdetta kohden mukavasti esimerkiksi erilaisia glögejä, punaviinejä ja kuohuviinejä. Uuden noin 80-neliöisen myymälän valikoimasta löytyy hyviä ja laadukkaita tuotteita vaikkapa pukin konttiin. Kaiken kaikkiaan myymälän valikoimassa on 550 tuotetta”, sanoo palvelupäällikkö Mikko Virnes.

”Päätämme noin kolmanneksen myymälämme valikoimasta itse, joten pystymme ottamaan paikalliset toiveet hyvin huomioon. Toiveita kannattaa siis esittää ja se onnistuukin helposti Alkotoiveella verkko-osoitteessa alkotoive.fi tai keskustelemalla myyjämme kanssa paikan päällä. Haluammekin varmistaa, että Hirvaskankaan Alko palvelee asiakkaille sopivalla ajankohtaisella valikoimalla ympäri vuoden.”

Koko Alkon valikoiman noin 11 000 tuotetta ovat tilattavissa mihin tahansa myymälään tai noutopisteeseen Alkon verkkokaupasta alko.fi:n tai Alko-äpin kautta muutaman päivän toimitusajalla. Myymälään toimitus on maksuton.

Mikko Virnes vinkkaa lataamaan puhelimeen maksuttoman Alko-äpin: ”Mobiilisovellus on oiva työkalu esimerkiksi koko valikoimamme selaamiseen, eri tuotteiden saatavuuden tarkistamiseen sekä omien makumuistojen tallentamiseen.”

Vihreän valinnan tuotteet päätyvät yhä useammin ostoskoriin

Juomapakkauksella ja sen valmistamisella on merkittävä osuus juoman hiilijalanjäljestä. Viinillä se on jopa 46 prosenttia tuotteen ympäristövaikutuksista. Alkon tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä pienentää juomapakkausten ilmastovaikutuksia 50 prosentilla verrattuna vuoden 2020 tilanteeseen.

Alkon Vihreä valinta -merkintöjen joukossa on symboli nimeltään Ympäristövastuullinen pakkaus. Merkinnän saadakseen pakkauksen tulee olla ympäristösertifioitu tai alkuperäsertifioitua kierrätysmateriaalia.

”Keski-Suomessa Vihreän valinnan tuote päätyy asiakkaan ostoskoriin noin joka kolmannen tuotteen kohdalla. Kun viiniä on tarkoitus säilyttää pitkään, lasinen viinipullo on vaihtoehdoista paras. Suhteellisen pian nautittaville tuotteille sopivat muutkin pakkausmateriaalit”, Mika Kauppinen kertoo.



Lisätiedot

Itä-Suomen palvelujohtaja Mika Kauppinen, p. 040 566 5495, mika.kauppinen@alko.fi

Alkon mediapuhelin 020 711 5123 (arkisin klo 8–16), viestinta@alko.fi