Äänestä Vaasan Lucia-mummoa 2019

Lucia-mummo –ehdokkaita voi äänestää 20.11. – 5.12.2019 (klo 16) Vaasan kaupungin nettisivuilla www.vaasa.fi/lucia-mummo sekä pääkirjastossa, Ruukinkartanossa ja Vuorikeskuksessa. Ehdokkaat ovat tänä vuonna Ikäkeskuksen korttelikerhoissa kävijöitä. Valitse suosikkisi ja anna äänesi!

Lucia-mummo -ehdokkaat 2019

1. Sinikka Uitto: Sinikka on kaikista huolehtiva auttaja. Joskus Sinikka yllättää suussa sulavilla leivonnaisilla kerholaiset. Lapsilla on erityinen paikka hänen sydämessään.

2. Maire Pettinen: Maire on iloinen ja energinen osallistuja. Hän on monessa mukana. Maire on luova ja käsistään taitava.

3. Kyllikki Kypärä: Kyllikki on aktiivinen osallistuja. Iloinen, ystävällinen ja taiteellinen käsityöntekijä. Laaja suku on Kyllikille tärkeä.

4. Eila Ilola: Eilalla on kerrottavanaan lumoavia tarinoita Vaasan historiasta. Hän on sisukas ja iloinen monitaitaja.

5. Tuula Buss: Tuulalla on suuri sydän. Hän on ystävällinen, toiset huomioon ottava, iloinen ja huumorintajuinen.

6. Pirkko Piiroinen: Pirkko on hyväntuulinen kaikkien kanssa toimeentuleva elämänmyönteinen, reipas ryhmäläinen.

7. Liisa Hanka: Liisa on toimelias ja energinen liikkuja. Liisa on sanavalmis ja hauska, joka saa ryhmäläiset aina hyvälle mielelle.

8. Helvi Mäkinen: Helvi on toimelias tarinankertoja. Suuri perhe on Helvin sydäntä lähellä. Helvi ompelee mielellään hyväntekeväisyyteen.

Kuvat: Esa Siltaloppi Media Oy

Lucia-mummo –ehdokkaita voi äänestää myös Vaasan Lucia-Mummo Facebook-sivulla (www.facebook.com/Vaasan-Lucia-Mummo-1674757266070079/). Vaasan Lucia-mummo 2019 kruunataan 13.12.2019 Vuorikeskuksessa.