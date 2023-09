Äänestys Vuoden vastuullisimmasta digiteosta alkaa – finaalissa kuusi ehdokasta

Julkishallinnon sarjassa Vuoden vastuullisimman digiteon -tittelistä kisaavat Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden digitaalinen kesätyöseteli, Jyväskylän ammattikorkeakoulun elintarvikealan kyberturvallisuushanke ja pilottiharjoitus sekä Rikosseuraamuslaitoksen älyvankilakonsepti.

Yrityssarjan finalistit ovat Siili Solutionsin ja Fintrafficin meriliikenteen tiedonhallintajärjestelmä, Sitowisen vastuullisuustyökalu rakennusalalle sekä Verkkokauppa.comin digitaalinen vaihtokauppapalvelu.

Vuoden vastuullisimmat digiteot valitaan kaikille avoimella yleisöäänestyksellä, joka on auki 30. syyskuuta asti osoitteessa https://www.atea.fi/vuoden-vastuullisin-digiteko-2023/. Finalistit yleisöäänestykseen valitsi 30 ehdokkaan joukosta tuomaristo, johon kuuluivat ympäristötieteiden opiskelija Heidi Färm Helsingin yliopistosta, Kuntien Tieran toimitusjohtaja Jyrki Halttunen, EK:n tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan johtaja Riikka Heikinheimo, IBM Finlandin toimitusjohtaja Antti Partanen, yhteiskunnallinen vaikuttaja ja Third Rock Finlandin toimitusjohtaja Leo Stranius sekä Atea Finlandin toimitusjohtaja Juha Sihvonen.

Atea Finland palkitsee yhdessä kumppaneidensa kanssa vaikuttavia digitekoja jo neljättä kertaa. Kilpailun suosio on kasvanut kerta kerralta.

”Uskomme digitalisaation valtavaan potentiaaliin parantaa ihmisten elämää, yhteiskuntaa ja maailmaa. Siksi haluamme jälleen nostaa esiin vaikuttavia digitekoja, jotka innostavat ja näyttävät mallia – luovat toivoa paremmasta huomisesta”, Atea Finlandin markkinointi- ja viestintäjohtaja Hanna Vesenterä sanoo.

”On selvää, että digitalisaatiolla on myös kielteisiä vaikutuksia ja pahimmillaan se synnyttää uusia uhkia. Tässä ajassa onkin erittäin tärkeää ymmärtää, että myös digitalisaation itsensä on oltava vastuullista niin sosiaalisesti, taloudellisesti kuin ympäristönkin kannalta. On hienoa, että kilpailuumme ilmoittautui todella vaikuttava ja monipuolinen joukko digitaalisia tekoja – kiitos kaikille osallistujille!”

Finalistit ja tuomariston perustelut

Julkishallinto

Jyväskylän ammattikorkeakoulun kyberturvallisuushanke ja pilottiharjoitus elintarvikealalle

Jyväskylän ammattikorkeakoulun JYVSECTEC-yksikössä harjoitellaan varautumista kyberuhkia vastaan. Keväällä 2023 järjestetty pilottiharjoitus yhdisti elintarviketeollisuuden merkittäviä toimijoita ja edisti huoltovarmuutta – hankkeen avulla varmistetaan ruoan saatavuutta eri puolilla Suomea.

Tuomariston perustelut: Kyberuhat ovat tällä hetkellä valtava ongelma, johon monilla toimialoilla on rajalliset mahdollisuudet reagoida. Demonstroitu kyberhyökkäys on kiinnostava ja skaalautuva konsepti, jota on mahdollista hyödyntää elintarvikealalla laajemminkin. On tärkeää, että yrityksissä ja koko ruokaketjussa tiedetään ennakkoon, miten hyökkäystilanteessa tulisi toimia.

Rikosseuraamuslaitoksen älyvankilakonsepti

Älyvankiloissa kaikilla vangeilla on henkilökohtaiset työasemat eli sellipäätteet, joiden avulla he voivat hoitaa yhteydenpitoa myös vankilan ulkopuolelle. Digitaitojen parantaminen helpottaa vangin sopeutumista arkeen vapautumisen jälkeen.

Tuomariston perustelut: Jos vangit eivät opi digitaitoja, on uhkana syrjäytyminen yhteiskunnasta. Rikosseuraamuslaitoksen uusi toimintamalli ehkäisee vankien digitaalista syrjäytymistä ja tarjoaa linkin ulkomaailmaan. Monikanavainen konsepti myös auttaa vankeja rakentamaan siltaa vankeuden jälkeiseen elämään. Hanke on sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttava, ja siinä on potentiaalia skaalautumiseen.

Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden digitaalinen kesätyöseteli

Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden digitaalinen Kesäseteli helpottaa helsinkiläisten nuorten kesätöiden saantia ja tukee työnantajia nuorten palkkaamisessa. Uudistettu, digitaalinen kesäseteliprosessi mahdollistaa korvausten maksamisen entistäkin helpommin motivoiden työnantajia tarjoamaan yhä enemmän kesätyömahdollisuuksia nuorille.

Tuomariston perustelut: Uusi ratkaisu tuo repun pohjalla ruttaantuneen kesätyösetelin suoraan digiaikaan. Digitaalinen seteli on helppoudessaan houkutteleva ratkaisu myös nuoria työllistäville yrityksille, ja tehostaa samalla kaupungin omaa toimintaa. Hankkeen vaikutukset ulottuvat kauas tulevaisuuteen, sillä nuorten pääsemisellä työelämään on suuri merkitys.

Yritykset

Siili Solutionsin ja Fintrafficin meriliikenteen tiedonhallintajärjestelmä

Vuonna 2025 Suomen satamissa käyttöön otettava tiedonhallintajärjestelmä NEMO on Fintrafficin ja Siili Solutionsin yhteishanke, jonka tarkoitus on sujuvoittaa satamalogistiikkaa ja tehostaa merenkulun vastuullisuutta muun muassa optimoimalla laivojen sekä muun satamalogistiikan päästöjä.

Tuomariston perustelut: Tiedonhallintajärjestelmä tarjoaa luovan ratkaisun meriliikenteen ongelmiin ja kokoaa yhteen monta toimijaa. Vastuullisuus on yksi hankkeen tärkeistä ulottuvuuksista, sillä ratkaisussa on otettu huomioon myös turvallisuus- ja ympäristönäkökulmat. Järjestelmä vähentää laivojen päästöjä ja voi parantaa esimerkiksi Suomenlahden meriliikenteen turvallisuutta.

Sitowisen vastuullisuustyökalu rakennusalalle

Rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo Sitowisen kehittämä vastuullisuustyökalu sitoo vastuullisuuden jo suunnitteluvaiheessa rakennusprojekteihin ja auttaa ymmärtämään valintojen vaikutusta ympäristölle ja yhteiskunnalle.

Tuomariston perustelut: Rakennetun ympäristön sektori tuottaa paljon päästöjä, ja niiden vähentämisellä on suuri vaikutus. Työkalulle onkin tilausta, sillä asiakkaat ovat motivoituneita toimimaan vastuullisemmin, mutta valintojen tekeminen on vaikeaa. Työkalu helpottaa päätösten tekemistä ja lisää tietoisuutta ympäristöasioista. Se on myös skaalautuva: potentiaalia on siis laajempaankin käyttöön.

Verkkokauppa.comin digitaalinen vaihtokauppapalvelu

Verkkokauppa.comin huhtikuussa 2023 lanseerattu vaihtokauppapalvelu madaltaa kynnystä laittaa käytetyt puhelimet ja tietokoneet kiertoon, jolloin elektroniikkalaitteiden elinkaaret pitenevät ja kierrätys tehostuu.

Tuomariston perustelut: Kaupan siirtyessä yhä enemmän verkkoon myös kiertotalouden on digitalisoiduttava – ja yrityksillä on suuri voima vaikuttaa kuluttajien asenteisiin ja toimintaan. Digitaalinen vaihtokauppapalvelu tehostaa materiaalien kierrättämistä ja pidentää tuotteiden käyttöikää. Asiakas saa myös lupauksen vanhan laitteensa tietoturvallisesta uusiokäytöstä.