Äänikirjaa kuuntelemalla voi auttaa vähäosaisia jouluna

Kirjailijat ovat jo kuutena jouluna lahjoittaneet Joulukalenteri-kirjojen tekijänpalkkionsa hyväntekeväisyyteen. Tänä vuonna ilmestyi sekä kuudes painettu kirja Joulukalenteri – Hotelli Sylvia että ensimmäinen äänikirja Joulukalenteri Special. Kaikkien kirjojen palkkiot lahjoitetaan tänä vuonna Lahja ja Veikko Hurstin laupeudentyö -säätiölle tuomaan parempi joulu vähäosaisille.

Kun kirjailija Juha Mäntylä ideoi ensimmäistä kirjaa Joulukalenteri – 24 jännityskertomusta, kirjoittajiksi kutsuttiin dekkaristeja, ja jokaisessa jännittävässä tarinassa tapahtui rikos joulun aikaan. Hyväntekeväisyyskohteeksi valittiin Hyvä joulumieli -keräys, kirjasta otettiin kolme painosta ja lahjoitussummaksi kertyi 1 500 euroa.

Seuraavissa kirjoissa teemat vaihtelivat ja osa kirjoittajistakin vaihtui. Toisessa kirjassa Lusijan tarinoita kertomus tuli sijoittaa joulunviettoon tietyssä paikassa, ja kolmannessa kirjassa Joku voi tulla ikkunan taa kertomuksen pohjana tuli olla joululaulu. Lahjoituskohteita olivat vuosien mittaan mm. Tukikummit-säätiö ja viime vuonna Utön saarikoulu.

Sarjan viimeiseksi jäävässä painetussa kirjassa Joulukalenteri – Hotelli Sylvia kirjoittajat saivat kukin yhden hotellihuoneen, josta tuli löytyä jokin merkityksellinen esine, ja huoneessa tai ihmisen mielessä alkoi tapahtua kummia.

Koska osa painetuista kirjoista on jo loppuunmyyty, Reuna-kustantamo päätti koota parhaat palat kolmesta ensimmäisestä kirjasta äänikirjaksi. Hyväntekeväisyyspotti karttuu siis nyt myös äänikirjan latauksista. Joulukalenteri Special -äänikirja sisältää 24 tarinaa, jotka on valittu kolmen ensimmäisen kokoelman 72 tekstistä. Jokaisella tarinalla on eri kirjoittaja, puolet naisia ja puolet miehiä. Lukijoina ovat iloinen nuori naisääni Ilona Pilli ja tunnelmallinen vanhan herran ääni Ilkka Trygg.