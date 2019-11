Äänikirjat saavat oman palkinnon – ehdokkaat nyt julki

Storytel palkitsee vuoden parhaat äänikirjat ja niiden lukijat Suomessa ensimmäistä kertaa järjestettävässä Storytel Awards -gaalassa maaliskuussa 2020. Yleisö saa äänestää suosikkejaan 13. joulukuuta saakka.

Storytel Awardsin ja Suuren äänikirjapalkinnon tavoitteena on edistää äänikirjamarkkinan kehitystä, jakaa kuuntelemisen iloa sekä tehdä tunnetuksi ammattitaitoisten tekijöiden merkitystä kuunteluelämyksen luomisessa.



”Perinteisiä kirjoja on palkittu jo pitkään, joten miksi emme antaisi tunnustusta myös äänikirjojen tekijöille”, sanoo Storytelin maajohtaja Mari Wärri.



Palkintoja jaetaan neljässä kategoriassa: kaunokirjat, jännitys ja dekkarit, tietokirjallisuus ja elämänkerrat sekä lasten -ja nuortenkirjallisuus. Kuhunkin kategoriaan on esivalittu Storytelin kuunnelluimpia ja parhaiten arvioituja äänikirjoja, joista yleisö saa äänestää suosikkejaan.



Äänestyksessä on mukana esimerkiksi Camilla Läckbergin kirjoittama ja Karolina Kudjoin lukema Kultahäkki, Heather Morrisin kirjoittama ja Markus Niemen lukema Auschwitzin tatuoija, Krista Putkonen-Örnin tulkitsema Michelle Obaman elämäkerta Minun tarinani sekä tubettaja Miklun kirjoittama ja tekijän itsensä lukema Paras kirja ikinä. Katso kaikki ehdokkaat täältä.

Yleisöäänten perusteella kunkin kategorian viisi eniten ääniä saanutta kirjaa menee palkintoraadin arvioitavaksi. Palkintoraadit julkistetaan joulukuun alussa. Suuri äänikirjapalkinto jaetaan kunkin kategorian voittajateoksen kirjoittajalle sekä äänikirjan lukijalle. Jos palkittava kirja on käännösteos, luovutetaan palkinto kirjailijan sijaan kääntäjälle.

Kirjallisuus valtavassa murroksessa



Perinteisten kirjojen myynti on edelleen laskussa, mutta äänikirjamarkkinat ovat kasvaneet räjähdysmäisesti erityisesti kolmen viime vuoden aikana. Kuluvan vuoden aikana sekä kappaleperusteinen ja euromääräinen äänikirjamyynti ovat kasvaneet Suomessa yli 140 prosenttia. Nousuun ovat vaikuttaneet erityisesti kasvava ja monipuolistuva äänikirjavalikoima sekä uudet palvelut ja palvelumuodot.

”Storytelin käyttäjät kuuntelevat äänikirjoja keskimäärin tunnin joka päivä, mikä kertoo siitä, että äänikirjoista on tullut monelle merkittävä osa ajankäyttöä. Äänikirja tuo kirjallisuuden sellaisiin tilanteisiin, missä sitä ei normaalisti voisi kuluttaa”, Wärri sanoo.



Kirjamarkkinan murros tulee muokkaamaan tulevaisuudessa tapaamme kirjoittaa ja luoda tarinoita. Jo nyt Storytel julkaisee kotimaisia ja käännettyjä Storytel Original -äänikirjasarjoja, joiden sisällöt on kirjoitettu suoraan kuunneltaviksi.

Vuonna 2016 Suomessa aloittaneella Storytelillä on maailmanlaajuisesti jo yli miljoona käyttäjää ja liiketoiminnan ennustetaan kasvavan tulevina vuosina 30–40 -prosentin vuosittaista kasvuvauhtia. Suomi on yksi nopeimmin kasvavista markkinoista.



Vuoden parhaiden äänikirjojen yleisöäänestys jatkuu 13. joulukuuta saakka. Palkinnot jaetaan ja voittajat julkistetaan Storytel Awards -gaalassa Helsingissä 26. maaliskuuta 2020. Klikkaa äänestykseen tästä.