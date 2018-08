Äänioikeuden ulkopuolelle jäi monia ikäihmisiä

Jaettu johtajuus: tavoitteena jännitteistä yhteistoimintaan 20.8.2018 09:26 | Tiedote

Nykyiset jaetun johtajuuden teoriat ja mallit eivät ole riittäviä uudenlaisten innovaatioyhteisöjen toiminnan johtamiseen. Dosentti Anu Kajamaa Helsingin yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta ja apulaisprofessori Juha Tuunainen Oulun yliopiston kauppakorkeakoulusta peräänkuuluttavat syvällistä jaetun johtajuuden käytäntöjen tutkimusta. Kajamaan ja Tuunaisen artikkeli ”Distributed Leadership as Discursive Practice” palkittiin parhaana vastikään Chicagossa Yhdysvalloissa järjestetyssä Academy of Management – konferenssissa. Palkinto on nimeltään "The Best Practice-oriented Paper by the Academy of Management’s strategizing activities and practices (SAP) interest group".