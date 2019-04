Äärimmäiset aivovaltimoiden ohitusleikkaukset hoituvat HUSissa

Kansainvälisessä neurokirurgisessa julkaisusarjassa juuri julkaistujen tutkimustulosten perusteella harvinaisissa aivovaltimoiden ohitusleikkauksissa on onnistuttu hyvin. Leikkaukset on Suomessa keskitetty HUSiin, missä on hoidettu potilaita myös ulkomailta.

Aivovaltimoiden ohitukset ovat vaikeimpia neurokirurgisia leikkauksia, joiden tekeminen vaatii neurokirurgilta erityisiä taitoja.



- Aivovaltimon ohitusleikkausta tarvitaan yleensä, kun potilaalla on erityisen haastavan muotoinen tai kookas aivovaltimopullistuma eli aneurysma, tai pullistuman hoito ei ole muilla menetelmillä aiemmin onnistunut, kertoo erikoistuva lääkäri Ville Nurminen.



HUS Neurokirurgian vuosien 1998-2016 seurantatutkimukseen oli valikoitu 39 potilaan sellaiset kallonsisäiset pullistumat, joiden hoitaminen edellytti ohitusleikkausta. Toimenpiteessä pullistuma eristetään verenkierrosta ja muun aivoverenkierron turvaamiseksi avataan uusi verenkiertoreitti. Hoidolla helpotetaan aivohermo-oireita sekä poistetaan suuriin pullistumiin liittyvä korkea aivoverenvuotovaara.



- Tyypillisesti nämä isot pullistumat tulevat esille painaessaan jotakin aivohermoa, mutta myös aivoverenkiertohäiriöitä tavataan.



Yleisiä hermopuristeoireita ovat silmien liikehäiriöt eli kaksoiskuvat ja joskus näön huononeminen tai menetys.



- Kaksoiskuvaoireet palautuvat tavallisesti paremmin, ja näkökyky heikommin. Näistä potilaista 20−50 % koki helpotusta oireissaan leikkauksen jälkeen. Jos oireita on ehtinyt olla pidempään ennen leikkausta, toipuminenkin voi kestää kauemmin.



Tutkimustulosten mukaan pienet leikkauksenjälkeiset, tyypillisesti ohittuvia oireita aiheuttavat komplikaatiot olivat yleisiä (51 %), mutta henkeä uhkaavat ongelmat hyvin harvinaisia (3 %). Valtaosa potilaista palasi itsenäiseen elämään (74 %). Viidesosa potilaista (21 %) oli jo ennen leikkausta riippuvaisia ulkopuolisesta avusta, jolloin toipumisennuste oli epävarmempi.



Aivovaltimoiden ohitusleikkaukset ovat vaikeinta mikrokirurgiaa



Nykyisin aivovaltimoiden ohitusleikkauksiin tarvitsee turvautua harvemmin, koska aneurysmat diagnosoidaan aiemmin, eivätkä ne ehdi kasvaa suuriksi. Leikkaustekniikat ovat myös kehittyneet. Suuret aneurysmat pyritään ensisijaisesti hoitamaan suonensisäisesti ns. sukitustekniikalla, jossa neuroradiologi tai -kirurgi vie verisuoneen verkkoputken, joka ohjaa verenkierron pullistuman ohi.



Ohitusleikkaukseen joudutaan edelleen turvautumaan kaikkein monimutkaisimmissa ja vaikeimmin hoidettavissa aneurysmissa.



- Näissä leikkauksissa neurokirurgin käsi ei saa yhtään vapista, koska toimenpiteessä työskennellään millin kymmenesosan käden liikkeillä, kertoo osastonylilääkäri Martin Lehecka.



Aivovaltimoiden ohitusleikkaustekniikka vaatii erikoistumista aivoverisuonikirurgiaan sekä paljon laboratorioharjoittelua ja mikrokirurgisen tekniikan hiomista.



- Näitä leikkauksia tehdään vain muutama vuodessa, joten taitoa on harjoiteltava ja ylläpidettävä jatkuvasti leikkaussalin ulkopuolella. Kyse on mikro-ompeleiden laittamisesta, joissa käytetään erittäin kapeaa lankaa.



Euroopan tasolla aivovaltimoiden ohitusleikkaukset on keskitetty tiettyihin keskuksiin. Suonensisäisiä hoitoja voidaan tehdä kaikissa yliopistosairaaloissa.

