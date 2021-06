AARO MUTIKAINEN AREKIN UUSI TOIMITUSJOHTAJA

Jaa

Arekin hallitus on nimittänyt Arekin uudeksi toimitusjohtajaksi Aaro Mutikaisen, 58. Mutikainen aloittaa toimitusjohtajan tehtävässä 1.10.2021.

Mutikainen siirtyy Arekiin työeläkeyhtiö Elon tietohallintojohtajan tehtävästä. Vuosina 2012-2013 hän toimi Eläke-Fenniassa tietohallintojohtajana. Ennen työeläkealalle siirtymistään Mutikainen toimi Tiedolla useissa tehtävissä, viimeksi julkishallinnon tulosalueen johtajana. Vuosina 2006-2011 Mutikainen oli Tieto Esy Oy:n toimitusjohtaja.

”Aaro Mutikaisella on vahva finanssialan kokemus, monipuolista teknologiaosaamista ja hän tuntee työeläkealan tietojärjestelmät. Aarolla on myös kokemusta asiakasomistajille lisäarvoa tuovan palveluyhtiön johtamisesta, joten valmiudet Arekin luotsaamiseen ovat erinomaiset”, Arekin hallituksen puheenjohtaja Mikko Kautto kertoo.



”Olen seurannut Arekin kehityskaarta työurani aikana eri rooleissa asiakkaana ja toimittajana. Arek on hieno menestystarina, joka on vaatinut henkilöstöltä kovaa työtä, sitoutumista ja huippuosaamista. Odotan innolla uusien työkavereideni tapaamista ja työskentelyä heidän kanssaan. Arvostan suuresti mahdollisuutta päästä antamaan panokseni yrityksen kehittymiselle edelleen nopeasti muuttuvien teknologioiden ja asiakastarpeiden maailmassa”, sanoo toimitusjohtajana aloittava Aaro Mutikainen.



Arekin toimitusjohtajan tehtävä avautui nykyisen toimitusjohtajan Matti Ylilammen luopuessa toimitusjohtajan vastuista 18.6.2021. Ylilammi toimi Arekin toimitusjohtajana 11 vuotta. Vt. toimitusjohtajaa ei tälle ajalle nimetä, vaan tehtäviä hoidetaan tilapäisin järjestelyin uuden toimitusjohtajan aloittamisajankohtaan asti.