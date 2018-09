Aasialainen mikrokomponenttiratkaisujen toimittaja AAC Technologies avaa tuotekehitysyksikön Tampereelle

Kansainvälinen mikrokomponentti- ja kuluttajaelektroniikkaratkaisujen toimittaja AAC Technologies Holdings Inc. (AAC) avaa tuotekehitysyksikön Tampereelle. Yritys aikoo kasvattaa Tampereen toimipisteensä henkilöstömäärän sataan työntekijään seuraavan kolmen vuoden aikana.

Maailman johtaviin mikrokomponenttiyhtiöihin kuuluva AAC tutkii, kehittää ja valmistaa teknologiaratkaisuja mm. älypuhelimiin ja kannettaviin elektroniikkalaitteisiin. AAC pitää pääkonttoriaan Kiinan Shenzhenissä sijaitsevalla Nanshanin alueella. AAC:n nyt julkistama Tampereen yksikkö keskittyy kamerateknologiaratkaisuihin, kuten kuvankäsittelyyn, kuvasensoreihin ja linssisuunnitteluun.

”Tampere on strategisesti ihanteellinen paikka meille", toteaa AAC:n Senior Vice President, Jiang Nan. ”Tampere on kansainvälisen tason korkean teknologian osaamiskeskittymä ja lisäksi paikallinen yliopisto tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia tutkimuksen saralla sekä tuottaa täsmäosaamista kasvaviin tarpeisiimme.”

AAC:n Tampereen toimipiste aloittaa kahdenkymmenen ammattilaisen tiimillä, mutta yhtiö aikoo kasvattaa henkilöstömääränsä jopa 100:aan työntekijään seuraavien kolmen vuoden aikana (2018–2021). Tampereen kaupunkiseudulle investointi on merkittävä niin työllistämisvaikutukseltaan kuin rahalliselta arvoltaan. AAC:n Chief Strategy Officerin David Plekenpolin mukaan investoinnin odotetaan kokonaisuudessaan kasvavan 20 miljoonaan euroon, kun henkilöstön kasvusuunnitelmat toteutuvat täysimittaisesti.

"Olemme erittäin iloisia AAC:n investointipäätöksestä. Tampereen kaupunki ja Business Tampere ovat ottaneet aktiivisen roolin innovaatioiden luomisessa ja tuomisessa seudulle. Meillä on tarjota ainutlaatuista osaamista investointeihin ja yritysten toiminnan tukemiseen", sanoo Tampereen pormestari Lauri Lyly. "Lisäksi Tampereelle rakentuva korkeakouluyhteisö tulee luomaan innoittavan ja maailmanlaajuisesti houkuttelevan tutkimus- ja oppimisympäristön sekä ainutlaatuisen keskuksen talouden, teknologian, terveyden ja yhteiskunnan monitieteelliselle tutkimukselle. Uusi korkeakouluyhteisö hengittää ympäröivän yhteiskunnan ja työelämän tahdissa. Kokonaisuutena Tampereen kaupunkiseutu tarjoaa ylivoimaisen kilpailuedun täällä toimiville yrityksille.”

Tampereen kaupungin elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere on toiminut AAC:n tukena investointiprosessin ajan.

”Kun tarkastellaan ulkomailta Suomeen tehtyjä suoria sijoituksia viimeisen kolmen vuoden ajalta, AAC on kuudes Tampereelle sijoittuva kamerateknologioiden parissa toimiva yritys. Se todistaa, että Tampere on yksi maailman johtavista osaamiskeskuksista tällä alalla. AAC on erinomainen lisä Tampere Imaging Ecosystem -verkostoon!”, iloitsee Business Tampereen asiakkuusvastaava Oliver Hussey.

