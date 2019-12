Aava kasvaa — palkkaa markkinoinnin moottoriksi Pauli Waroman: ”Tämä on tarina, joka ansaitsee tulla kuulluksi.”

Toimintaansa laajentava Aava vahvistaa joukkojaan kokeneella markkinoinnin ammattilaisella. Pauli Waroma aloittaa 15.1.2020 Aava Terveyspalvelut –konsernin markkinointi- ja viestintäjohtajana. Hän vastaa sekä Lääkärikeskus Aavan että Pikkujätin brändeistä.

Lääkärikeskus Aava avaa vielä tänä vuonna kaksi uutta toimipistettä, ensi vuonna suunnitelmissa on avata viisi lisää. Hyvinvointiyksikkö Aava Virran terveysteknologiasofta on tavoitteena lisensoida kansainvälisesti. Vuosittainen kasvutavoite on 15 prosenttia ja toiminta on tarkoitus pitää kannattavana.

"Olemme suomalainen perheyritys, jonka tehtävänä uudistaa terveysmarkkinaa ennaltaehkäisyn ja hyvinvoinnin ­­uusilla ratkaisuilla. Niille sekä meidän erikoislääkäripalveluille, työterveyspalveluille ja Pikkujätin lastenlääkäripalveluille on yhä laajemmin kysyntää. Paulilla on kokemusta uusien toimipisteiden avaamisesta sekä palveluiden konseptoinnista, hän tuntuu olevan juuri se puuttuva linkki, jonka tarvitsemme saadaksemme ajatuksemme j­­a tekomme kuuluviin”, sanoo toimitusjohtaja Raija Tapio.

Waroma toimii markkinointitiimin esimiehenä ja hänestä tulee sekä Aavan että Pikkujätin johtoryhmän jäsen raportoiden toimessaan yhtiöiden toimitusjohtajille. Waromalla on kokemusta toimialasta oltuaan viimeiset kolme vuotta Pihlajalinnan markkinointijohtaja ja johtoryhmän jäsen.

”Terveydenhuolto on edelleen hyvin konservatiivinen ala, vaikka maamme huutaa uudistuksen perään ja kaikki avaimet ovat omissa käsissämme. Aavassa ollaan erittäin pitkällä, siellä on tunnistettu ennaltaehkäisyn liiketoimintamallit ja ymmärretty, että digitaalinen kehitys ei ole erillinen siilo, vaan kiinteä osa ydinliiketoimintaa”, Waroma sanoo.

”Aavan omistajaperheen edustamat arvot saivat minut allekirjoittamaan työsopimuksen. Minuun vetosivat kotimaisuus, aito luottamus ihmisiin ja ennen kaikkea pitkän tähtäimen suunnittelu. Aavassa satsataan oikeasti hyvinvointiin, ymmärretään digitaalisuuden rooli nykypäivän terveydenhuollossa, ja ennen kaikkea halutaan tehdä asiat oikein. Tätä ei vain kovin moni tiedä. Jos se on minusta kiinni, niin kohta tietää. Tämä on tarina, joka ansaitsee tulla kuulluksi.” Pauli Waroma summeeraa.