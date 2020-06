Aava tarjoaa lomautetuille työterveysasiakkailleen sairaanhoidon

Perheyritys Aava haluaa auttaa jälleenrakennuksessa tukemalla suomalaisia yrityksiä. Hyväntekeväisyyshankkeessa Aava tarjoaa sairaanhoidon kaikille niille työterveysasiakkailleen, jotka eivät sitä lomautettuna saa.

Jälleenrakennuskampanjassa tarjotaan työterveyteen liittyvät sairaanhoitopalvelut kolmen kuukauden ajan ilmaiseksi niille työterveyshuollon asiakkaille, jotka ovat joutuneet lomauttamaan henkilökuntaansa ja karsineet lomautetuilta työterveyshuollon palvelut lakisääteiseen minimiin. Lomautetut saavat Aavasta 1.6.–31.8. välisenä aikana työterveyslääkärin, yleislääkärin, työterveyshoitajan ja sairaanhoitajan palvelut, sekä perustason laboratorio- ja kuvantamistutkimukset.

”Aloimme rajoitusten ja koronakriisin myötä miettiä, miten voisimme kantaa kortemme kekoon myös yhteiskunnallisesti. On tärkeää pitää huolta ihmisten terveydestä silloinkin, kun normaali polku lääkärikäynnille ei ole mahdollinen”, Aavan toimitusjohtaja Raija Tapio sanoo.

”Kriisi iski meihinkin, asiakaskäynnit tippuivat varsinkin alussa melko dramaattisesti ja olemme joutuneet lomauttamaan myös omaa henkilökuntaamme. Mikään raha ei kuitenkaan ole tärkeämpää kuin ihmisten terveys. Omalle henkilökunnallemme kuuluu lomautettunakin täysi työterveyshuolto. Haluamme pitää huolta myös asiakasyritystemme henkilökunnan terveydestä näinä vaikeina aikoina, joten tarjoamme heille veloituksetta mahdollisuuden samaan. Olen valtavan onnellinen, että ammatinharjoittajina toimivat lääkärimme lähtivät kampanjaan mukaan vapaaehtoistyöllä.”

Jälleenrakennuksessa työntekijöiden terveys ja jaksaminen on tärkeää. Työterveyshuolto on avainroolissa pitämässä tästä huolta. Talouden ja terveyden kehitys kulkevat käsi kädessä, investointi hyvinvointiin on aina kannattava. Vaikeina aikoina se on edellytys toiminnan ylläpitämiselle, sillä vain henkisesti ja fyysisesti terve työntekijä jaksaa tehdä tehtävänsä. Työkyvyn ylläpito on suoraan tuottavuutta kasvattava toimenpide.

”Maailmassa on tarjottu niin paljon ilmaisia palveluita, joissa on joku koira haudattuna, etteivät asiakasyrityksemme oikein uskoneet, ettei tässä kampanjassa sellaista ole. Emme myy tämän yhteydessä mitään lisäpalveluita, emmekä pyri laajentamaan sopimuksia. Haluamme vain auttaa”, kertoo yrityspalveluiden johtaja Ossi Koskinen Aavasta.