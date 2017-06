AAVI Technologiesille merkittäviä investointeja Kiinasta

29.6.2017 09:33 | AAVI Technologies Oy

Shenzhen Merchants Guoxie Investment Fund Management Co. investoi 25 miljoonaa euroa Suomesta käsin toimivaan, ilmanpuhdistusratkaisuja tarjoavaan Aavi Technologiesiin. Kiinalainen yritysjätti CITIC hyödyntää Aavin sementtitehtaiden pölynpoistojärjestelmiin liittyvää teknologiaa ja investoi myös Aaviin korkeatasoisen ilmanpuhdistusteknologian tutkimus- ja testauslaboratorion rakentamiseksi. Yhteistyöhön liittyvien sopimusten allekirjoitus tapahtui pääministeri Sipilän Kiinan-vierailun aikana.

Kyseiset sopimukset ovat merkittävä askel Aavi Technologiesin Kiinaan liittyvässä liiketoiminnassa, jossa hyödynnetään yhtäältä Suomessa olevaa tuotekehitys- ja tuotannollista osaamista ja toisaalta kiinalaisen omistajan tarjoamia pääomia ja verkostoja Kiinassa. Sopimuksia edelsivät Aavin investoinnit vuonna 2016 Helsingin Herttoniemessä sijaitseviin toimintoihin ja henkilöstön kasvattamiseen Kiinan markkinoiden kysyntään vastaamiseksi. Shenzhen Merchants Guoxie Investment Fund Management Co:n kanssa tehty sopimus mahdollistaa lisäpanostamisen sekä tuotekehitykseen että tuotannon kasvattamiseen.



Aavi Technologiesin kyseisten kiinalaisyhtiöiden kanssa allekirjoittamat sopimukset ovat konkreettinen osoitus suomalaisesta cleantech-osaamisesta, jonka vientiä Kiinaan on pyritty vauhdittamaan jo useiden vuosien ajan. Ne heijastavat myös cleantech-ratkaisujen kasvavaa kysyntää Kiinassa, jossa valtion aktiivisen otteen myötä kysyntä on laajenemassa entistä useammille aloilla ja sovellutuksiin. Aavi on panostanutkin merkittävästi uusien tuotteiden kehittämiseen, mukaan lukien hiilivoimaloiden savukaasujen puhdistamiseen ja koulujen sisäilman laadun parantamiseen tarkoitettuihin tuotteisiin.



”Aavin kiinalainen omistuspohja on vahva lähtökohta yrityksen kehittämiselle”, toteaa varatoimitusjohtaja Eero Siitonen. ”Yrityksen pääomistaja, kiinalainen ympäristöteknologia-alan yritys Synergy New Energy Technology SNETS, antaa tarvittavia pääomia kasvuun, on valmis ottamaan riskiä ja tekee päätöksiä nopeasti”, jatkaa Siitonen.



Aavin etuna ovat pitkälti huoltovapaat tuotteet, mikä on tärkeää Kiinassa, missä huoltokulttuuri on vielä nuorta ja kustannustekijöillä on erityinen painoarvo. Aavin Suomessa kehittämä teknologia on lisäarvo, sillä Kiinassa Suomi mielletään puhtaan luonnon ja huippuosaamisen maaksi.