ABB Azipod®-ruoripotkurijärjestelmälle Suomalainen insinöörityöpalkinto

Vuosien 1986 ja 1987 taitteessa ABB, Wärtsilä Meriteollisuuden omistuksessa ollut Helsingin Hietalahden telakka ja Merenkulkuhallitus aloittivat keskustelut uudentyyppisen potkurijärjestelmän kehittämisestä. Tavoitteena oli rakentaa luja ja yksinkertainen potkurilaite, jota olisi helpompi ohjailla kuin perinteistä akseli-peräsin-yhdistelmää. Ensimmäinen prototyyppinen 1500 kW:n Azipod®-ruoripotkurijärjestelmä asennettiin suomalaiseen, jääolosuhteissakin kulkevaan Seili-alukseen vuonna 1991.

Innovatiivisessa Azipod®-potkurilaitteessa kiinteälapaista potkuria pyörittävä vaihtosähkökäyttöinen moottori sijaitsee laivan ulkopuolella olevassa erillisessä ohjailuyksikössä. Yksikkö pystyy kääntymään 360 astetta pystyakselinsa ympäri, joten se korvaa peräsimen. Laivan ohjattavuus paranee ja järjestelmä mahdollistaa kaikkein suurimpienkin laivojen saapumisen ahtaisiin satamiin. Azipod®-järjestelmä tehostaa laivan operointia, koska se parantaa laivan hydrodynaamisia ominaisuuksia. Samalla polttoainekulutusta voidaan pienentää jopa 20 prosenttia perinteisiin akselilinjaratkaisuihin verrattuna. Lisäksi käyttömoottorin sijoittaminen laivan ulkopuolelle monipuolistaa laivan suunnittelua ja vapauttaa tilaa hyteille, rahdille tai muihin tarkoituksiin.

Sähkömoottoriin perustuvaan Azipod®-järjestelmään voidaan syöttää sähköä erilaisista energialähteistä, kuten akuista tai polttokennoista. Varustamot voivat lisätä ja vaihtaa energialähteitä sen mukaan kuin ne kehittyvät. Sähköjärjestelmän ansiosta potkurin toiminta aiheuttaa myös vähemmän ääntä ja tärinää, ja näin Azipod®-potkurilaite varmistaa hiljaisen ja tasaisen operoinnin.

”Azipod®-ruoripotkurijärjestelmä on yksi meriteollisuuden suurimpia innovaatioita maailmanlaajuisesti. Sähkövoimaan perustuvan järjestelmän avulla voidaan vähentää polttoaineen kulutusta ja hyödyntää eri voimanlähteitä, kun ne vaiheittain muuttuvat puhtaammiksi”, kertoo ABB Marine & Ports -divisioonan propulsio-liiketoimintayksikössä työskentelevä teknologiajohtaja Jukka Varis.

Varis on ollut mukana Azipod®-järjestelmän kehittämisessä sen alkuajoista alkaen. Hän on myös yksi liiketoimintayksikön johtoryhmän jäsenistä ajalta, jolloin Azipod®-järjestelmä kasvoi kansainväliseen menestykseen.

”2010-luku oli merkittävä käännekohta Azipod®-järjestelmän kansainvälisen läpilyönnin osalta. Tuotteen teknologinen kehitys oli huippuluokkaa ja asiakkaiden käyttökokemukset motivoivat jatkojalostamaan tuoteperhettä entisestään”, Varis sanoo. ”Haluan kiittää kaikkia kollegoita vuosien varrelta periksiantamattomasta työstä Azipod®-tuoteperheen parissa”, Varis jatkaa.

Yli kolmen vuosikymmenen ajan ABB on kehittänyt Azipod®-potkurikäyttöjärjestelmää yhä paremmin soveltuvaksi varustamoiden muuttuviin tarpeisiin ja parantamaan kaikkien laivatyyppien suorituskykyä. Tällä hetkellä Azipod®-teknologiaa käytetään yli 25 erilaisessa laivatyypissä, niin risteilijöissä ja matkustajalaivoissa kuin rahtilaivoissa, jäänmurtajissa ja superjahdeissa. ABB on myynyt 30 vuoden aikana yli 700 Azipod®-yksikköä yli 300 laivaan. Azipod®-teknologia auttaa kaikkia laivatyyppejä pienentämään kustannuksia ja hiilijalanjälkeä. Tällä hetkellä käytössä olevien Azipod®-yksiköiden ansiosta vältetään noin miljoonan tonnin CO2-päästöt vuosittain.

Palkinto Itämeren suojeluun

Tekniikan akateemiset TEK ja Tekniska Föreningen i Finland TFiF jakavat vuosittain palkinnon palkinnon tunnustuksena huomattavasta insinööri- tai arkkitehtityöstä. Vuoden 2021 Suomalaisen insinöörityöpalkinnon voittaja on ABB:n Azipod®-ruoripotkurijärjestelmä, joka on tehostanut merenkulkua menestyksekkäästi jo 30 vuotta.

"Olemme ylpeitä ja kiitollisia tästä tunnustuksesta pitkäaikaiselle kehitystyöllemme Azipod®-teknologian parissa. On hienoa, että Azipod®-järjestelmän kaltainen ympäristöinnovaatio on vakiinnuttanut paikkansa meriteollisuudessa”, sanoo Antti Ruohonen, ABB Marine & Ports -divisioonan propulsio-liiketoimintayksikön johtaja.

ABB lahjoittaa Suomalaisen insinöörityöpalkinnon rahaosuuden 30 000 euroa Itämeren suojeluun John Nurmisen Säätiölle. Vuonna 1992 perustetun John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville.

Azipod®-yksiköitä valmistetaan Suomessa kahdessa tuotantolaitoksessa, jotka sijaitsevat Helsingin Vuosaaressa ja Haminassa. Lisäksi Kiinan Shanghaissa on yksi tuotantolaitos. ABB:n Azipod®-potkurijärjestelmän tuotekehitystyö tehdään Suomessa. Suomen ABB:n Marine & Ports -divisioona työllistää yli 500 ammattilaista.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) on johtava globaali teknologiayritys. Vauhditamme yhteiskunnan ja teollisuuden muutosta tuottavamman ja kestävämmän tulevaisuuden saavuttamiseksi. ABB yhdistää ohjelmistot sähköistyksen, robotiikan, automaation ja liikkeen portfolioonsa. Näin hyödynnämme teknologian mahdollisuudet suorituskyvyn nostamiseksi uudelle tasolle. Jo yli 130 vuotta menestyksekkäästi toimineen ABB:n tärkein voimavara on sen 105 000 ammattilaista yli 100 maassa. www.abb.com.