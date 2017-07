ABB kasvussa

20.7.2017 10:25 | ABB Oy

2017-07-20

- Perus- ja kokonaistilausten määrä kasvoi 3 %1, tilausten määrä lisääntyi kaikissa regioonissa



- Liikevaihto kasvoi 1 %

- Operatiivinen EBITA-marginaali2 12,4 % pieneni tällä kvartaalilla raaka-aineiden hintojen ja hienoisen ylikapasiteetin johdosta

- Nettotulos 525 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria

- Operatiivisessa kassavirrassa, 467 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria, näkyy tulospalkkioiden maksujen siirtyminen toiselle kvartaalille

- Nettokäyttöpääoma 14,1 % liikevaihdosta, vähennys 90 peruspistettä vuositasolla

- Aktiivinen portfolion hallinta: B&R:n yrityskauppa vietiin päätökseen 6. heinäkuuta, KEYMILEn tietoliikenneliiketoiminta ostetaan kolmannen kvartaalin aikana.





1Growth rates for orders, base orders, revenues and order backlog are on a comparable basis (local currency adjusted for acquisitions and divestitures). US$ growth rates are presented in Key Figures table



2 For a reconciliation of non-GAAP measures, see “Supplemental Reconciliations and Definitions” in the attached Q2 2017 Financial Information





Tämä on suomenkielinen yhteenveto ABB-yhtymän virallisesta englanninkielisestä tiedotteesta.



Linkki englanninkieliseen lehdistötiedotteeseen: ABB: Building on growth momentum

http://new.abb.com/news/detail/1851/q2-2017-results-abb-building-growth-momentum

CEO comments on second quarter 2017 financial results:

https://youtu.be/ZIOyO2aG2Es