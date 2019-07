ABB luopuu aurinkoinvertteriliiketoiminnasta

ABB ja italialainen FIMER S.p.A ovat tänään ilmoittaneet allekirjoittaneensa sopimuksen yritysostosta, jossa FIMER ostaisi ABB:n aurinkoinvertteriliiketoiminnan. Kauppa parantaa aurinkoinvertteriliiketoiminnan tulevaisuuden näkymiä ja sen myötä ABB pystyy keskittymään liiketoimintaportfolionsa muihin kasvumarkkinoihin.

ABB:n aurinkoinvertteriliiketoiminnassa työskentelee noin 800 henkilöä yli 30 maassa, ja sillä on tuotantoa ja tuotekehitystä Italiassa, Intiassa ja Suomessa. Liiketoiminta sisältää Power-Onen aurinkoinvertteriliiketoiminnan, jonka ABB:n Discrete Automation and Motion -divisioona osti vuonna 2013. Liiketoiminta sisältää kattavan valikoiman tuotteita, järjestelmiä ja palveluita erityyppisiin aurinkovoima-asennuksiin. Liiketoiminta on nykyisin osa ABB:n Electrification-liiketoimintaa ja liikevaihto oli vuonna 2018 noin 290 miljoonaa dollaria.

Kumpikin yritys tulee varmistamaan sujuvan siirtymän asiakkaille ja henkilöstölle. FIMER kunnioittaa kaikkia olemassaolevia takuuehtoja ja ABB kompensoi FIMERiä liiketoiminnan ja vastuiden siirron osalta.



Seurauksena ABB odottaa kirjaavansa verojen jälkeen noin 430 miljoonan dollarin ei-operatiiviset erät vuoden 2019 toisella kvartaalilla. Vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon tulokseen vaikutus on vastaava. Noin 75 prosenttia eristä on kassavirtaa, jonka ABB maksaa FIMERille kaupan loppuunsaattamisesta vuoteen 2025. Lisäksi ABB odottaa noin 40 miljoonan dollarin kuluja liittyen irtautumisprosessiin alkaen vuoden 2019 toiselta vuosipuoliskolta.



Kaupan loppuunsaattamisen jälkeen ABB odottaa hiukan yli 50 peruspisteen positiivista vaikutusta Electrification-liiketoiminnan operatiiviseen EBITA-marginaaliin, mikä tukee liiketoimintaa 15-19 prosentin tavoitemarginaalin saavuttamisessa.



Kauppa odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2020 ensimmäisellä kvartaalilla. Kauppaan kohdistuu tiettyjä ehtoja, kuten irtautumisen loppuun saattaminen sekä neuvottelut työntekijöitä edustavien tahojen kanssa.



ABB:n Electrification-liiketoiminnan johtaja Tarak Mehta: “Suunniteltu divestointi on linjassa strategiamme kanssa jatkuvasti ja järjestelmällisesti hallita portfoliotamme kilpailukyvyn vahvistamiseksi, keskittyä kannattavuuteen sekä vahvemman kasvun segmentteihin. FIMER keskittyy aurinkovoimaliiketoimintaan ja heillä on siinä vakiintunut asema, ja uskomme heidän olevan erittäin hyvä omistaja ABB:n aurinkoinvertteriliiketoiminnalle. Tuotevalikoimiemme yhdistelmä tukee myynnin kasvua tulevaisuudessa ja luo parempaa kilpailukykyä maailmanlaajuisesti. Älykkään pien- ja keskijännitetuotetarjontamme myötä ABB jatkaa aurinkovoiman integroimista älykkäisiin ratkaisuihin, kuten älykkäisiin rakennuksiin, energiavarastoihin ja sähköisten ajoneuvojen latausratkaisuihin.”



FIMERin pääjohtaja Filippo Carzaniga: “Tämä integraatio vahvistaisi merkittävästi FIMERin keskittymistä aurinkovoimaliiketoimintaan, ja olemme iloisia voidessamme ilmoittaa tästä askeleesta toimintamme kehittämisessä. Olemme sitoutuneet vaikuttamaan myönteisesti energiamarkkinaan ja toteutamme sen kehittämällä uusia tuotealustoja ja innovatiivisia digitaalisia teknologioita. Jatkamme ABB:n viime vuosina tekemää erinomaista työtä yhdistäen ainutlaatuiset resurssit, osaamisen ja asiantuntijuuden Italiassa ja maailmanlaajuisesti. Vahvistetulla tuotevalikoimalla olemme paremmissa asemissa kehittämään tätä strategista liiketoimintaa.”

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) on johtava teknologian edelläkävijä, jolla on kattava tarjonta teollisuuden digitalisaatioon. Innovointimme on jatkunut yli 130 vuoden ajan, ja olemme tänään digitaalisten teollisuudenalojen johtava toimija. ABB:llä on neljä asiakaskeskeistä globaalisti johtavaa liiketoimintaa: Electrification, Industrial Automation, Motion ja Robotics & Discrete Automation. Liiketoimintoja tu-kee yhteinen, digitaalinen ABB Ability™ -alusta. ABB:n johtava Power Grids -liiketoiminta divestoidaan Hitachille vuonna 2020. ABB toimii yli 100 maassa ja työllistää noin 147 000 henkilöä. www.abb.com.



FIMER perustettiin vuonna 1942. Se on toiminut invertteriteknologian parissa vuodesta 1983 lähtien ja on maailman kahdeksanneksi suurin inverttereiden valmistaja. FIMERin pääliiketoiminta on aurinko-voimaloiden inverttereiden, hitsauslaitteiden ja sähköisten ajoneuvojen latausasemien valmistaminen. Näiden tuotanto on keskitetty Vimercaten-tehtaalle Italiaan. FIMERin kilpailuetu perustuu jatkuvaan innovointiin ja korkeaan laatuun niin tuotteiden kuin asiakaspalvelun osalta. http://www.fimer.com



Tämä on suomenkielinen yhteenveto ABB-yhtymän virallisesta englanninkielisestä tiedotteesta.



This is information that ABB Ltd is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out below, at 7am CEST, on July 9, 2019.



Important notice about forward-looking information

This press release contains forward-looking statements relating to the sale of ABB’s solar inverter business. Such forward-looking statements can be identified by words such as plans, intends, expects, and other similar terms. Such forward-looking statements are based on current expectations and involve inherent risks and uncertainties, including factors that could delay, divert or change any of them, and could cause actual outcomes and results to differ materially from current expectations. No forward-looking statement can be guaranteed. Among other risks, there can be no guarantee that the sale will be completed, or if it is completed, that it will close within the anticipated time period or that the expected benefits of the sale will be realized. Forward-looking statements in the press release should be evaluated together with the many uncertainties that affect ABB's business, particularly those identified in the cautionary factors discussion in ABB's Annual Report on Form 20-F for the year ended December 31, 2018. ABB undertakes no obliga-tion to publicly update any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events, or otherwise.

