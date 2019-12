ABB Power Grids Finland modernisoi Suomen suurimpiin kuuluvan sähköaseman Keminmaalla

Merkittävän solmukohdan saneeraus parantaa Fingridin kantaverkon toimintavarmuutta sekä Suomen ja Ruotsin välistä sähkönsiirtoa. Toimintavarmuuden merkitys korostuu sähkönkulutuksen kasvaessa ja uusiutuvan energiantuotannon lisääntyessä.

Lapin maakunnan lounaisosassa sijaitseva Keminmaan sähköasema yhdistää Pohjois- ja Etelä-Suomeen kulkevat sähkönsiirtoyhteydet sekä Suomen ja Ruotsin välisen siirtoyhteyden. Vuonna 1986 rakennetun aseman kattava uudistus sisältää muun muassa kaikkien 400 kV:n ja 110 kV:n kytkinlaitosten suojaus- ja automaatiojärjestelmien modernisoinnin sekä huomattavan määrän laiteuusintoja.

”Tämä sähköasemauudistus on hyvä esimerkki kyvykkyydestämme toteuttaa vaativia ja sähköverkon kannalta kriittisiä, korkeaa osaamista vaativia projekteja. Energiamurros ja uusiutuvan energian lisääntyminen kasvattaa tarvetta alueiden väliselle siirrolle. Toimintavarmuuden merkitys korostuu ja vaatimukset teknologian luotettavuudelle korostuvat. Yhdessä asiakkaidemme kanssa, rakennamme vahvempaa, älykkäämpää ja vihreämpää sähköverkkoa”, toimitusjohtaja Matti Vaattovaara ABB Power Grids Finlandista sanoo.

”Keminmaan aseman perusparannusprojektin alkusysäyksenä olivat aseman 400 kV:n toisiojärjestelmässä havaitut puutteet, ikääntynyt suojaus, 110 kV:n ensiölaitteiden keskimääräistä suurempi vikataajuus sekä usean eri aikakaudelta olevan järjestelmän huono käytettävyys ja yhteensopivuus. ABB valikoitui urakoitsijaksi teknistaloudellisen vertailun perusteella. Odotamme ABB:ltä yhtä laadukasta toisiojärjestelmien toteutusta tässä vaativassa hankkeessa kuin aikaisemmissakin projekteissa olemme tottuneet näkemään”, sanoo projektipäällikkö Pasi Yli-Salomäki Fingridiltä.

Suomen kantaverkon kehitys kytkeytyy meneillään olevaan energiajärjestelmän murrokseen, jossa energiantuotannon painopiste siirtyy Suomen energia- ja ilmastotavoitteiden mukaisesti fossiilisista polttoaineista kohti uusiutuvia energialähteitä, kuten tuuli- ja aurinkovoimaa. Tästä seuraa, että tuotantoa on yhä vaikeampi säätää vastaamaan kysynnän vaihtelua. Energiajärjestelmän tasapaino edellyttää lähitulevaisuudessa joustavaa sähkön kulutusta sekä sähkön siirtoa tarpeen mukaan yhä kauempaa, kuten Pohjois-Suomesta ja Ruotsista eteläiseen Suomeen, jossa sähkönkulutus on suurinta ja kasvaa edelleen.

ABB Power Grids kehittää teknologioita, jotka valvovat ja suojaavat sähköverkkoja ja edistävät siten sähkön tehokasta ja luotettavaa siirtoa. Yhtiö on maailman johtava ilma- ja kaasueristeisten sähköasemien toimittaja 1 100 kilovolttiin saakka. Yhtiön sähköasemia on ympäri maailmaa, aavikoilla ja vuoristoissa, merellä sijaitsevilla lautoilla ja suurkaupunkien keskustoissa. Suomessa ABB on toimittanut yli 200 sähköasemaa.

ABB Power Grids Finland Oy käynnisti toimintansa itsenäisenä osakeyhtiönä 1.11.2019. Liiketoiminnan eriyttäminen on osa ABB:n joulukuussa 2018 ilmoittamaa suunnitelmaa myydä Power Grids -liiketoiminta Hitachille. Kauppa saatetaan loppuun arviolta vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.



Haastattelupyynnöt: Jaana Nikkari, jaana.nikkari@fi.abb.com, p. 050 334 4627

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) on teknologiajohtaja, joka edistää teollisuuden digitalisaatiota. Innovointimme on jatkunut yli 130 vuoden ajan. ABB:llä on neljä asiakaskeskeistä globaalisti johtavaa liiketoimintaa: Electrification, Industrial Automation, Motion ja Robotics & Discrete Automation, joita tukee yhteinen, digitaalinen ABB Ability™ -alusta. ABB:n Power Grids -liiketoiminta divestoidaan Hitachille vuonna 2020. ABB toimii yli 100 maassa ja työllistää noin 147 000 henkilöä.

Fingrid Oyj – on suomalainen julkinen osakeyhtiö, joka vastaa sähkön siirrosta Suomen kantaverkossa. Kantaverkko on sähkönsiirron runkoverkko, johon ovat liittyneet suuret voimalaitokset ja tehtaat sekä alueelliset jakeluverkot. Fingridin asiakkaita ovat verkkoyhtiöt, sähkön tuottajat, sähkön käyttäjät ja sähkömarkkinatoimijat. Suomen sähköjärjestelmä on osa yhteispohjoismaista sähköjärjestelmää. Yhteispohjoismainen järjestelmä on kytketty Keski-Euroopan järjestelmään tasasähköyhteyksin. Lisäksi Suomesta on tasasähköyhteydet Venäjälle ja Viroon.

Fingridin liikevaihto on 852,8 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä on noin 380. Fingridin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiöllä on toimipaikat myös Hämeenlinnassa, Oulussa, Petäjävedellä, Rovaniemellä ja Varkaudessa.