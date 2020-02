ABB Power Grids Finland toimittaa 90 tuulimuuntajaa MHI Vestasin merituulipuistoon Pohjanmerelle

ABB toimittaa 90 korkean suorituskyvyn tuulimuuntajaa Triton Knoll -merituulipuistoon Englannin edustalle Pohjanmerelle. 860 megawatin merituulipuisto tulee tuottamaan puhdasta energiaa noin miljoonalle kotitaloudelle Britanniassa. Kaupan sisältämät muuntajat valmistetaan ABB Power Grids Finlandin muuntajatehtaalla Vaasassa.

Triton Knoll -tuulipuisto rakennetaan Pohjanmerelle 33 kilometrin päähän Englannin itärannikosta. Johtava globaali tuuliturbiinivalmistaja MHI Vestas Offshore Wind toimittaa puistoon 90 tuuliturbiinia, joista kuhunkin asennetaan ABB:n korkean suorituskyvyn WindSTAR-muuntaja.

WindSTAR-tuulimuuntajat on suunniteltu asennettavaksi tuuliturbiineihin ja ne kestävät tuulituotannolle tyypillistä voimakasta tärinää, äkkinäisiä liikkeitä ja vaihtelevia sähkökuormia. Pienikokoinen ja ulkomitoiltaan kompakti tuulimuuntaja kasvattaa tuulipuiston energiatehokkuutta ja sen eristyksessä on käytetty ympäristöystävällistä biohajoavaa nestettä.

“Olemme sitoutuneet kehittämään teknologioita, jotka edistävät kestävämpää energiajärjestelmää ja luovat vahvemman, älykkäämmän ja ympäristöystävällisemmän sähköverkon. Tuulimuuntajat ovat hyvä esimerkki tästä sitoumuksesta ja tämä kauppa jälleen askel kohti puhtaampaa energiajärjestelmää”, Transformers-liiketoiminnan johtaja Toni Koskinen ABB Power Grids Finlandista sanoo.

“Muuntajat ovat merkittävimpiä ja kriittisimpiä merituuliturbiineihin hankittavia tuotteita. Kunnossapito merellä on erittäin haastavaa, minkä vuoksi muuntajien tulee olla luotettavia, kevyitä ja kompakteja. Triton Knoll -merituulipuistoon valitsimme toimittajaksi ABB:n, jonka kanssa olemme tehneet yhteistyötä WindSTAR-muuntajien kehittämisessä vastaamaan laatu- ja suorituskykyvaatimuksiamme”, sanoo hankintajohtaja Robert Slettenhaar MHI Vestas Offshore Windistä.

Globaali merituulivoima vahvassa kasvussa

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n raportti (www.iea.org/offshorewind2019/) ennustaa globaalin merituulivoiman kasvavan jopa 15-kertaisesti ja saavuttavan noin 1 biljoonan dollarin investoinnit 2040 mennessä. Kasvun ajureina toimivat kilpailukyvyn paraneminen, merkittävät teknologiset edistysaskeleet ja maiden tukitoimet.

WindSTAR-tuulimuuntajilla energiatehokkuutta

ABB:n WindSTAR-muuntajat parantavat energiatehokkuutta nostamalla jännitteen tuulimuuntajien korkeimpaan jänniteluokkaan, 66 kilovolttiin. Korkeampi jännite mahdollistaa isommat tuuliturbiinit, pienemmät häviöt ja tuulipuiston kustannustehokkaan toiminnan. Vastaavat korkean suorituskyvyn muuntajat ovat käytössä muun muassa maailman ensimmäisessä 66 kV:n merituulipuistossa, joka sijaitsee Blythin rannikolla Northumberlandissa, Britanniassa. The Blyth Offshore Demonstrator (BOD) on 41.5 megawatin viiden turbiinin tuulipuisto, jonka turbiinitoimittaja on myös MHI Vestas Offshore Wind.

ABB on solminut viime aikoina kolme muuta samankaltaista WindSTAR-tuulimuuntajakauppaa MHI Vestas Offshore Windin merituulipuistotoimituksiin: Moray East -tuulipuistoon Skotlantiin, Borssele 3 & 4 -tuulipuistoihin Hollantiin sekä Portugalin kelluvaan Windfloat Atlantic -tuulipuistoon, jonka tuuliturbiinit ovat maailman suurimpia ja tehokkaimpia kelluvalle alustalle asennettuja turbiineja.

MHI Vestas on Vestas Wind Systemsin ja Mitsubishi Heavy Industriesin yhteisyritys.

ABB Power Grids Finland valmistaa, suunnittelee, toimittaa ja kunnossapitää muuntajia ja reaktoreita, sähköverkon hallinnan ohjaus-, automaatio- ja valvontajärjestelmiä ja -projekteja sekä siirto- ja jakeluverkon ratkaisuja, kuten sähköasemakokonaisuuksia energia- ja sähköyhtiöille, teollisuuteen, liikenteeseen ja infrastruktuurikohteisiin.

ABB Power Grids Finland Oy käynnisti toimintansa itsenäisenä osakeyhtiönä 1.11.2019. Liiketoiminnan eriyttäminen on osa ABB:n joulukuussa 2018 ilmoittamaa suunnitelmaa myydä Power Grids -liiketoiminta Hitachille. Kauppa saatetaan loppuun arviolta vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Siihen saakka Power Grids toimii edelleen 100-prosenttisesti ABB:n omistuksessa.

