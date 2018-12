ABB toteutti uraauurtavan etäohjatun matkustaja-aluksen testiajon Helsingissä

Suomenlinna II -lautan etäohjaustesti toteutettiin onnistuneesti testialueella Helsingin sataman edustalla. ABB:n ja Helsingin seudun liikenteen suorittama historiallinen testi on merkittävä askel autonomisessa merenkulussa.

Etäohjaustestissä ABB testasi menestyksellisesti alusten toimintaa tehostavia teknologioita, jotka ovat jo asennettavissa lähes kaikentyyppisiin aluksiin.

”Olemme innoissamme testin potentiaalisista vaikutuksista tulevaisuuden meriliikenteeseen. ABB:n edistyneet automaatioratkaisut tekevät aiemmin mahdottomasta mahdollista monille toimialoille mukaanlukien meriliikenne, jossa aktiivisesti haetaan tehokkuutta ja turvallisuutta parantavia teknologioita”, ABB:n Industrial Automation -divisioonan johtaja Peter Terwiesch sanoo.



”Autonominen ei tarkoita miehittämätöntä. Samalla kun alukset muuttuvat sähköisiksi, digitaalisiksi ja verkkoon kytketyiksi, ABB voi optimoida merenkulkijoiden osaamista jo olemassa olevien ratkaisujen avulla ja näin parantaa merenkulun kokonaisturvallisuutta”, sanoo Juha Koskela, ABB:n Marine & Ports -liiketoimintayksikön toimitusjohtaja.



Testiajossa Suomenlinnan lauttaa ohjattiin Helsingin keskustassa sijaitsevasta väliaikaisesta ohjauskeskuksesta. Ohjauksessa käytettiin ABB:n dynaamista paikannusta hyödyntävää ABB Ability™ Marine Pilot Control -järjestelmää.



”Testi on merkittävä edistysaskel. Uskon, että olemme oikealla tiellä ja jatkamme tämän teknologian mahdollisuuksien tutkimista edelleen”, Suomenlinna II:n kapteeni Lasse Heinonen sanoo.



Läpimurto on merenkulun historian käännekohta ja avaa merkittäviä uusia mahdollisuuksia meriliikenteen autonomisten ohjausjärjestelmien yleistymiselle. Autonomisten ratkaisujen odotetaan mullistavan kansainvälisen merenkulun tulevien vuosikymmenten aikana alan elpyessä vuoden 2008 finanssikriisin aiheuttamasta taantumasta. Varustamoiden kansainvälisen kattojärjestön (International Chamber of Shipping, ICS) mukaan meriliikenteen globaali kysyntä on kasvanut 30 prosenttia viimeisen vuosikymmenen aikana. Rahtia kuljetetaan meriteitse yli 10 miljardia tonnia vuosittain.



Suomenlinna II liikennöi normaalisti ympäri vuoden Helsingin keskustan ja UNESCOn maailmanperintölistalle kuuluvan Suomenlinnan linnoituksen välillä. Testiajossa kapteeni Heinonen etäohjasi lauttaa Kauppatorin rannasta ABB Ability™ Marine Pilot Control -ratkaisun avulla ennalta valitulla testialueella Helsingin sataman edustalla.

Koe toteutettiin lautan liikennöintiaikojen ulkopuolella ilman matkustajia ja alueella, jossa ei liikennöinyt muita aluksia. Lautta jatkaa liikennöintiään perinteisten aluksella olevien hallintalaitteistojen avulla. Etäohjaus oli käytössä ainoastaan kokeen ajan. Tutkimus- ja tuotekehitystyö miehistön kanssa yhteistyössä jatkuu.



Suomenlinna II on rakennettu vuonna 2004 ja siihen on asennettu jäänmurtamiseen soveltuva ABB:n Azipod®-propulsiojärjestelmä. Vuonna 2017 lauttaan asennettiin lisäksi ABB Ability™ Marine Pilot Vision -tilannetietojärjestelmä. ABB Ability™ on ABB:n digitaalisten ratkaisujen ja palvelujen tarjoama.

