ABB tuo markkinoille uuden sukupolven cobotteja laajentaakseen automaation käyttöä uusille aloille ja käyttäjille

ABB kasvattaa yhteistyörobottiensa valikoimaa tuomalla YuMi®-cobottien rinnalle GoFa™- ja SWIFTI™-cobottien tuoteperheet. Kahdeksalla kymmenestä työpaikasta aiotaan lisätä robottien käyttöä seuraavan vuosikymmenen aikana, ja tämänhetkisen pandemian katsotaan vauhdittavan automaatioinvestointeja.

ABB laajentaa yhteistyörobottien eli cobottien valikoimaansa uusilla nopeampien ja hyötykuormiltaan suurempien GoFa™- ja SWIFTI™-cobottien tuoteperheillä. Ne täydentävät ABB:n cobottivalikoimaa, johon ennestään kuuluvat YuMi®-robotit ja yksikätiset YuMi®-robotit. Nämä vahvemmat, nopeammat ja monipuolisemmat cobotit voivat nopeuttaa yrityksen toiminnan laajentumista esimerkiksi sellaisilla nopeasti kasvavilla toimialoilla kuin elektroniikka, terveydenhuolto, kulutustavarat, logistiikka sekä elintarviketeollisuus. Cobotit vastaavat kasvavaan automaatiotarpeeseen monilla eri aloilla.

GoFa™ ja SWIFTI™ on suunniteltu intuitiivisiksi, jotta niiden käyttö onnistuu silloinkin, kun yrityksessä ei ole omaa ohjelmointiosaamista. Tämä lisää mahdollisuuksia myös niillä aloilla, joilla automaatio ei vielä ole kovin yleistä, sillä cobotin saa käyttöön vain muutaman minuutin päästä asennuksesta. Sen käyttökään ei vaadi erityistä koulutusta.

”Uusi cobottivalikoimamme on markkinoiden monipuolisin. Siitä löytyy yrityksille sopivia cobotteja, joiden avulla ne voivat uudistaa työpaikkoja sekä päästä uudelle tasolle toiminnallisessa suorituskyvyssä ja kasvussa”, kertoo ABB:n Robotics & Discrete Automation -liiketoiminta-alueen johtaja Sami Atiya. ”Valikoiman cobotit ovat helppoja ottaa käyttöön ja käyttää. Lisäksi asiakas saa tukea puhelimitse ja verkossa maailmanlaajuiselta huoltoasiantuntijoiden verkostoltamme. Näin pienikin yritys pääsee aloittamaan robottien käytön, samoin kuin toimijat perinteisen valmistusteollisuuden ulkopuolella aivan uusilla sektoreilla.”

ABB:n cobottivalikoiman laajennuksen tarkoitus on auttaa robottien nykyisiä ja uusia käyttäjiä lisäämään automaatiota tilanteessa, johon vaikuttaa neljä tärkeää megatrendiä: kuluttajien yksilöllistyminen, työvoimapula, digitalisaatio ja epävarmuus. Nämä tekijät muuttavat liiketoimintaa ja vauhdittavat automaatiota myös uusilla aloilla. Laajennus on jatkoa Robotics & Discrete Automation -liiketoiminta-alueen panostukselle nopeasti kasvaviin segmentteihin valikoimainnovaatioilla, jotka auttavat vauhdittamaan kannattavaa kasvua.

Automaatio valmistusalan tulevaisuuden moottorina

ABB:n teettämässä maailmanlaajuisessa kyselyssä1, joka suunnattiin 1 650 suurelle ja pienelle eurooppalaiselle, yhdysvaltalaiselle ja kiinalaiselle yritykselle, 84 prosenttia yrityksistä ilmoitti aikovansa lisätä robotiikan ja automaation käyttöä seuraavan vuosikymmenen aikana. 85 prosenttia ilmoitti pandemian olleen yrityksen liiketoiminnan ja alan kannalta ”käänteentekevä” ja COVID-19-tilanteen vauhdittavan automaatioinvestointeja. Lähes puolet yrityksistä (43 prosenttia) odotti robotiikan parantavan työterveyttä ja -turvallisuutta, 51 prosenttia oli sitä mieltä, että robotiikka voisi auttaa sosiaalisen etäisyyden varmistamisessa, ja yli kolmasosa (36 prosenttia) harkitsi robotiikka-automaation käyttämistä henkilöstön työn laadun parantamiseen. Ja mikä huomattavinta, 78 prosenttia yritysten johtajista sanoi, että yritykselle on haasteellista rekrytoida ja pitää palveluksessaan henkilöitä, joiden työ on toisteista ja ergonomisesti hankalaa.

Cobotit on suunniteltu helppokäyttöisiksi, helposti asennettaviksi ja käytettäviksi siten, että työntekijät voivat olla cobotin lähellä ilman aitoja tai muita turvatoimia. Vuonna 2019 otettiin käyttöön yli 22 000 uutta yhteistyörobottia ympäri maailmaa eli 19 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna2. Yhteistyörobottien kysynnän arvioidaan kasvavan 17 prosentin vuosivauhdilla (CAGR) vuosina 2020–20253, kun taas maailmanlaajuisen cobottien myynnin arvon odotetaan kasvavan vuoden 2019 arvioidusta 0,7 miljardista US dollarista noin 1,4 miljardiin US dollariin vuoteen 20254 mennessä. Kaikkien teollisuusrobottien maailmanlaajuisten markkinoiden ennustetaan kasvavan vuoden 2020 noin 45 miljardista US dollarista noin 58 miljardiin US dollariin vuoteen 2023 mennessä (CAGR 9 prosenttia)5.

GoFa™ ja SWIFTI™ on suunniteltu niin, että yritykset voivat auttaa työntekijöitä automatisoimalla sellaisia prosesseja kuin materiaalien käsittely, koneiden hoitaminen, komponenttien kokoaminen ja pakkaaminen. Näitä tehtäviä on valmistuksessa, lääketieteellisissä laboratorioissa, logistiikkakeskuksissa, varastoissa, työpajoissa ja pienissä tuotantolaitoksissa.

”Valikoiman laajentaminen tarkoittaa sitä, että cobottien käyttöönotto ja käyttö on entistä helpompaa. Reaaliaikainen tuki helpottaa cobottien ottamista käyttöön sellaisissakin yrityksissä, jotka eivät ole aiemmin harkinneet asiaa”, Atiya kertoo. ”Kokemuksemme mukaan parhaat tulokset saadaan, kun hyödynnetään sekä ihmisten osaamista että uusien tekniikoiden suomia mahdollisuuksia.”

Tablettia tai älypuhelinta sujuvasti käyttävät voivat ohjelmoida uuden cobotin helposti ja nopeasti ABB:n ohjelmointityökaluilla. Asiakkaat saavat käyttöönsä myös ABB:n maailmanlaajuisen teollisuus- ja sovellusosaamisen, joka on muodostunut yli 500 000 robottiratkaisun asentamisesta alkaen vuodesta 1974 ja jonka tukena on ABB:n yli tuhannesta kumppanista koostuva maailmanlaajuinen verkosto.

Uudet GoFa™- ja SWIFTI™-cobottien tuoteperheet perustuvat ABB:n menestyksekkääseen YuMi-robottiperheeseen, maailman ensimmäisiin aidosti yhteistyökykyisiin robotteihin, jotka ovat vuonna 2015 tapahtuneesta lanseerauksestaan asti auttaneet yrityksiä automatisoimaan keskeisiä toimintojaan turvallisesti. Nykyisin ABB:n YuMi-cobotit hoitavat tehtäviä ihmisten rinnalla tehtaissa, työpajoissa ja laboratorioissa ympäri maailmaa. Tehtävät vaihtelevat elektroniikan ja sähkökomponenttien ruuvaamisesta ja kokoamisesta venttiileiden ja USB-tikkujen valmistukseen sekä COVID-näytteiden testaamiseen laboratorioissa.

Kaikkien ABB:n yhteistyörobottien aloituspakettiin kuuluu puolen vuoden pituinen oikeus ABB Ability™ kunnonvalvonta- ja diagnostiikkapalveluun sekä ABB:n päivystävään tekniseen tukeen, joka palvelee kaikkia toimialoja.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) on johtava globaali teknologiayritys. Vauhditamme yhteiskunnan ja teollisuuden muutosta tuottavamman ja kestävämmän tulevaisuuden saavuttamiseksi. ABB yhdistää ohjelmistot sähköistyksen, robotiikan, automaation ja liikkeen portfolioonsa. Näin hyödynnämme teknologian mahdollisuudet suorituskyvyn nostamiseksi uudelle tasolle.

ABB Robotics & Discrete Automation on robotiikan, koneautomaation ja digitaalisten palvelujen edelläkävijä, joka tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja monille eri aloille autoteollisuudesta elektroniikkaan ja logistiikkaan. Maailman johtavana robotiikka- ja koneautomaatiovalmistajana olemme toimittaneet yli 500 000 robottiratkaisua.