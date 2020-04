ABB-yhtymän Q1 2020 tulos

COVID-19 vaikuttaa tulokseen; painaa näkymiä

Tilaukset 7,3 miljardia US dollaria, -4 %; vertailukelpoisesti +1 %

Liikevaihto 6,2 miljardia US dollaria, -9 %; vertailukelpoisesti -7 %1

Toiminnallinen tulos 373 miljoonaa US dollaria; marginaali 6,0 %

Operatiivinen EBITA1 636 miljoonaa US dollaria; marginaali1 10,2 %, johon kertaluontoisilla kustannuksilla 30 peruspisteen laimentava vaikutus

Nettotulos 376 miljoonaa US dollaria, -30 %

Perus EPS 0,18 US dollaria, -30 %2; operatiivinen EPS1 0,30 US dollaria, -2 %

Operatiivisen toiminnan kassavirta -577 miljoonaa US dollaria

Tämä on suomenkielinen yhteenveto ABB-yhtymän virallisesta englanninkielisestä tiedotteesta: Q1 2020 results: COVID-19 impacts results; weighs on outlook