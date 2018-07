ABB-yhtymän Q2 2018 tulos torstaina 19.7.

ABB-yhtymän Q1 2018 tulos torstaina 19.4. 16.4.2018 15:58 | Kutsu

ABB-yhtymä julkistaa vuoden 2018 ensimmäisen kvartaalin tuloksen torstaina 19.4. Suomen ABB:n toimitusjohtaja Pekka Tiitinen on haastateltavissa tulokseen liittyen tulospäivänä klo 10.30 – 11.00 numerossa 050 332 3850. Julkaisemme aamupäivän 19.4. aikana suomenkielisen yhteenvedon ABB-yhtymän tulostiedotteen pääkohdista. Lisätietoja: Satu Perälampi satu.peralampi@fi.abb.com p. 050 332 3850 ABB on johtava teknologian edelläkävijä, jonka tarjonta kattaa sähköistystuotteet, robotit ja liikkeenohjauksen sekä teollisuusautomaation ja sähköverkkoratkaisut. Yhtiö palvelee energia-, teollisuus-, liikenne- ja infrastruktuurialojen asiakkaita maailmanlaajuisesti. ABB on rakentamassa digitaalista tulevaisuutta tuomalla sähköä voimalaitoksista sähkönkulutuksen pisteisiin sekä automatisoimalla teollisuutta raaka-ainetuotannosta lopputuotteiden tuotantoon saakka. Kansainvälisen autoliiton FIA:n täysin sähköisen Formula E -sarjan nimikkopartnerina ABB kehittää sähköistä liikennettä kestävän tulevaisu