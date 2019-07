ABB-yhtymän Q2 2019 tulos torstaina 25.7.

ABB-yhtymä julkistaa vuoden 2019 toisen kvartaalin tuloksen torstaina 25.7. Suomen ABB:n toimitusjohtaja Pekka Tiitinen on haastateltavissa tulokseen liittyen tulospäivänä klo 11 – 11.30 numerossa 010 222 3192.



Julkaisemme aamupäivän aikana suomenkielisen yhteenvedon ABB-yhtymän tulostiedotteen pääkohdista.



Lisätietoja:

Satu Perälampi

satu.peralampi@fi.abb.com

p. 050 332 3850



