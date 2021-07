ABB-yhtymän Q2 2021 tulos torstaina 22.7.

ABB Millennium-teknologiapalkinnon kumppaniksi 10.5.2021 07:47:50 EEST | Tiedote

Globaali teknologiayritys ABB lähtee tukemaan Millennium-teknologiapalkintoa. Yhteistyön tavoitteena on edistää kestävämmän maailman rakentamista tutkimuksen ja teknologiainnovaatioiden kautta. Kansainvälinen Millennium-teknologiapalkinto on arvoltaan miljoona euroa, ja sen suojelija on tasavallan presidentti.