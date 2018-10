ABB-yhtymän Q3/2018 tulos: Kestävää kasvua

- Kokonaistilaukset kasvoivat 9 %1, kasvua kaikissa divisioonissa ja regioonissa

- Perustilaukset kasvoivat 7 %, kasvua kaikissa divisioonissa ja regioonissa

- Liikevaihto kasvoi 3 %; service-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 11 %

- Operatiiviseen EBITA-marginaaliin2, 12,1 %, vaikutti GE Industrial Solutionsin yrityskauppa

- Operatiivinen EPS2 kasvoi 4 %3

- Nettotulos 603 miljoonaa US dollaria, kasvua 6 %

- Operatiivisen liiketoiminnan kassavirta 565 miljoonaa US dollaria, koko vuoden kassavirrasta odotetaan vahvaa

Tämä on suomenkielinen yhteenveto ABB-yhtymän virallisesta englanninkielisestä tiedotteesta.

Linkki englanninkieliseen tiedotteeseen: Sustained growth:

https://new.abb.com/news/detail/9046/q3-2018-results-sustained-growth

¹ Growth rates for orders, third-party base orders and revenues are on a comparable basis (local currency adjusted for acquisitions and divestitures). US$ growth rates are presented in Key Figures table.

² For non-GAAP measures, see the “Supplemental Financial Information” attachment to the press release.

³ EPS growth rates are computed using unrounded amounts. Comparable operational earnings per share is in constant currency (2014 exchange rates not adjusted for changes in the business portfolio).

⁴ Constant currency (not adjusted for portfolio changes).