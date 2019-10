ABB-yhtymän Q3/2019 tulos: Suunnanpitoa tiukentuneilla markkinoilla

ABB-yhtymän Q2/2019 tulos: Kasvu jatkui markkinoiden haasteista huolimatta, muutos etenee 25.7.2019 08:40:22 EEST | Tiedote

• Tilaukset +1 %1, tilauskanta +7 % • Liikevaihto +2 %, saatujen tilausten ja liikevaihdon suhde (book-to-bill ratio) 2 1,03x • Operatiivinen EBITA-marginaali2 11,5 %, johon GEIS-yritysostolla 60 peruspisteen laimentava vaikutus sekä kertaluontoisilla kustannuksilla 90 peruspisteen laimentava vaikutus • Nettotulos 64 miljoonaa US dollaria, sisältäen 455 miljoonan dollarin erän liittyen suunniteltuun aurinkoinvertteriliiketoiminnasta luopumiseen • Operatiivinen EPS2 0,34 US dollaria, -10 %3 • Operatiivisen liiketoiminnan kassavirta nolla, koko vuoden kassavirrasta odotetaan vahvaa • Aurinkoinvertteriliiketoiminnasta luopuminen virtaviivaistaa portfoliota Tämä on suomenkielinen yhteenveto ABB-yhtymän virallisesta englanninkielisestä tiedotteesta: Q2 2019 results: Continued growth despite market headwinds; transformation progressing Lisätieoja: Media Relations media.relations@ch.abb.com +41 43 317 71 11 Investor Relations investor.relations@ch.abb.com +41 43 317 71 11