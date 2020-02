ABB-yhtymän Q4 ja koko vuoden 2019 tulos

ABB-yhtymän Q3/2019 tulos: Suunnanpitoa tiukentuneilla markkinoilla 23.10.2019 10:39:16 EEST | Tiedote

Tilaukset -1%1, tilauskanta +3% Vakaa liikevaihto sekä saatujen tilausten ja liikevaihdon suhde (book-to-bill)2 Operatiivinen EBITA-marginaali2 11,7%, +20 peruspistettä, johon kertaluontoisilla kustannuksilla 70 peruspisteen laimentava vaikutus Jatkuvien toimintojen tulos ilman veroja 422 miljoonaa US dollaria, -1% Nettotulos 515 miljoonaa US dollaria, -15% Operatiivinen EPS2 0,33 US dollaria, -7%3 Operatiivisen liiketoiminnan kassavirta 670 miljoonaa US dollaria, +19%, koko vuoden kassavirrasta odotetaan vahvaa Björn Rosengren nimitetty toimitusjohtajaksi 1. maaliskuuta 2020 alkaen Tämä on suomenkielinen yhteenveto ABB-yhtymän virallisesta englanninkielisestä tiedotteesta: Q3 2019 results: Holding course in tougher markets.