ABB-yhtymän Q4 ja koko vuoden 2020 tulos

Vakaa päätös haastavalle vuodelle

Q4 2020 PÄÄKOHDAT

Tilaukset 7,0 miljardia US dollaria, +2 %; vertailukelpoisesti -1 % 1

Liikevaihto 7,2 miljardia US dollaria, +2 %; vertailukelpoisesti 0 %

Toiminnallinen tulos 578 miljoonaa US dollaria; marginaali 8,0 %

Operatiivinen EBITA 1 825 miljoonaa US dollaria; marginaali 1 11,5 %, sisältäen 80 peruspisteen vaikutuksen Kusile-hankkeen täydellisestä ja lopullisesta sopimisesta Etelä-Afrikassa toimivan Eskomin kanssa sekä ydinliiketoiminnan ulkopuolisista kuluista

825 miljoonaa US dollaria; marginaali 11,5 %, sisältäen 80 peruspisteen vaikutuksen Kusile-hankkeen täydellisestä ja lopullisesta sopimisesta Etelä-Afrikassa toimivan Eskomin kanssa sekä ydinliiketoiminnan ulkopuolisista kuluista Perus EPS -0,04 US dollaria; operatiivinen EPS 1 0,26 US dollaria, -6 %

0,26 US dollaria, -6 % Operatiivisen liiketoiminnan kassavirta 1 182 miljoonaa US dollaria; kassavirta jatkuvista operatiivisista toiminnoista 1 225 miljoonaa US dollaria negatiivisten vaikutusten jälkeen, joista noin 200 miljoonaa US dollaria Kusilen sopimukseen ja eläkejärjestelyjen siirtoihin liittyen

VUODEN 2020 PÄÄKOHDAT

Tilaukset 26,5 miljardia US dollaria, -7 %; vertailukelpoisesti -6 % 1

Liikevaihto 26,1 miljardia US dollaria, -7 %; vertailukelpoisesti -5 %

Toiminnallinen tulos 1 593 miljoonaa US dollaria; marginaali 6,1 %

Operatiivinen EBITA 1 2 899 miljoonaa US dollaria; marginaali 1 11,1 %, sisältäen 90 peruspisteen vaikutuksen Kusile-hankkeen täydellisestä ja lopullisesta sopimisesta sekä ydinliiketoiminnan ulkopuolisista kuluista, ja lisäksi hukkakustannuksilla 15 peruspisteen laimentava vaikutus

2 899 miljoonaa US dollaria; marginaali 11,1 %, sisältäen 90 peruspisteen vaikutuksen Kusile-hankkeen täydellisestä ja lopullisesta sopimisesta sekä ydinliiketoiminnan ulkopuolisista kuluista, ja lisäksi hukkakustannuksilla 15 peruspisteen laimentava vaikutus Perus EPS 2,44 US dollaria, +261 % 2 sisältäen Power Gridsin myyntivoiton; operatiivinen EPS 1 0,98 US dollaria, -21 %

sisältäen Power Gridsin myyntivoiton; operatiivinen EPS 0,98 US dollaria, -21 % Operatiivisen liiketoiminnan kassavirta 1 693 miljoonaa US dollaria; kassavirta jatkuvista operatiivisista toiminnoista 1 875 miljoonaa US dollaria noin 1 miljardin US dollarin ulosvirtausten jälkeen. Ne liittyivät eläkejärjestelyjen siirtoihin, Power Grids -liiketoiminnasta irtaantumisen ja ABB-OS-toimintamallin sekä muiden rakenneuudistuksen ja projektien kuluihin. Jos edellä mainitut ulosvirtaukset jätetään huomioimatta, jatkuvan liiketoiminnan kassavirta parani lähes 550 miljoonalla US dollarilla edellisvuodesta.

Esitetään 0,80 Sveitsin frangin osakekohtaista osinkoa

Tämä on suomenkielinen yhteenveto ABB-yhtymän virallisesta englanninkielisestä tiedotteesta Q4 and full-year 2020 results: Solid end to challenging year