ABB-yhtymän Q4 ja koko vuoden 2021 tulos

Q4 2021

Tilaukset 8,3 miljardia US dollaria, +18 %; vertailukelpoisesti1 +21 %

Liikevaihto 7,6 miljardia US dollaria, +5 %; vertailukelpoisesti +8 %

Toiminnallinen tulos 2 975 miljoonaa US dollaria; marginaali 39,3 %

Operatiivinen EBITA1 988 miljoonaa US dollaria; marginaali1 13,1 %

Perus EPS 1,34 US dollaria; nousi edellisvuoden vastaavan ajankohdan -0,04 US dollarista

Kassavirta operatiivisesta toiminnasta oli 1 020 miljoonaa US dollaria ja jatkuvista toiminnoista 1 033 miljoonaa US dollaria

KOKO VUOSI 2021

Tilaukset 31,9 miljardia US dollaria, +20 %; vertailukelpoisesti1 +17 %

Liikevaihto 28,9 miljardia US dollaria, +11 %; vertailukelpoisesti +8 %

Toiminnallinen tulos 5 718 miljoonaa US dollaria; marginaali 19,8 %

Operatiivinen EBITA1 4 122 miljoonaa US dollaria; marginaali1 14,2 %

Perus EPS 2,27 US dollaria; -7 %2

Kassavirta operatiivisesta toiminnasta oli 3 330 miljoonaa US dollaria ja jatkuvista toiminnoista 3 338 miljoonaa US dollaria

Esitetään 0,82 Sveitsin frangin osakekohtaista osinkoa, nousee viime vuoden 0,80 Sveitsin frangista

Tämä on suomenkielinen yhteenveto ABB-yhtymän englanninkielisestä tiedotteesta:

