ABB-yhtymän tulos 2017: kohti kannattavaa kasvua

Muutostyön tuloksena virtaviivaisempi ja vahvempi tuotevalikoima sekä liiketoiminta

Vuosi 2017:



- Perustilaukset kasvoivat 5 %1, kasvua kaikissa divisioonissa ja regioonissa, tilausten kokonaismäärä vakaa



- Liikevaihto kasvoi 1 %



- ABB AbilityTM vauhdittaa kasvua kaikissa divisioonissa



- Virtaviivainen ja vahva tuotevalikoima:

B&R- ja Keymile-yritysostot saatettu päätökseen; GE Industrial Solutionsin yritysostosta tehty sopimus

Suurjännitekaapeliliiketoiminta myyty, kahdesta EPC-liiketoiminnan yhteisyrityksestä sovittu



Liiketoimintamallin muutos käynnissä Power Grids-, Robotics and Motion- ja Industrial Automation -divisioonissa



- 12,1 %:n operatiiviseen EBITA-marginaaliin2 vaikuttivat 30 peruspisteen verran EPC-liiketoimintaan kohdistuneet veloitukset



- Nettotulos kasvoi 17 % 2 213 miljoonaan Yhdysvaltojen dollariin



- Operatiivisen liiketoiminnan kassavirta vakaa, nettokäyttöpääoman osuus liikevaihdosta aleni 11,3 %:iin.



- Yhdeksäs peräkkäinen osingon nosto, ehdotus 0,78 Sveitsin frangia/osake



Neljäs kvartaali:



- Perustilaukset kasvoivat 9 %; kasvua kaikissa divisioonissa ja regioonissa; palveluliiketoiminnan tilaukset kasvoivat 7 %



- Liikevaihto -1 %



- 10,9 %:n operatiiviseen EBITA-marginaaliin vaikuttivat 150 peruspisteen verran EPC-liiketoimintaan kohdistuneet veloitukset



- Power Grids -divisioonan kannattavuus on edellä suunniteltua ja vuoden 2018 katteen vaihteluvälitavoitteessa pro-forma-arvoilla laskettuna



- Operatiivisen toiminnan kassavirta kasvoi 31 %.





1 Growth rates for orders, base orders, revenues and order backlog are on a comparable basis (local currency adjusted for acquisitions and divestitures). US$ growth rates are presented in Key Figures table.

2 For non-GAAP measures, see the “Supplemental Financial Information” attachment to the press release.

3 Constant currency (not adjusted for portfolio changes).

4 EPS growth rates are computed using unrounded amounts. Comparable operational earnings per share is in constant currency (2014 exchange rates not adjusted for changes in the business portfolio).

Tämä on suomenkielinen yhteenveto ABB-yhtymän virallisesta englanninkielisestä tiedotteesta.

Linkki englanninkieliseen lehdistötiedotteeseen:

http://new.abb.com/news/detail/3546/Q4-full-year-2017-results-positioned-for-profitable-growth

CEO comments on 2017 fourth quarter and full-year results: https://youtu.be/Wi2UsgSDeEQ