ABB-yhtymän tulos Q2 2020

COVID-19:n myötä kovaa vastatuulta; Power Gridsin divestointi saatettiin päätökseen

Tilaukset 6,1 miljardia US dollaria, -18 %; vertailukelpoisesti -14 %1

Liikevaihto 6,2 miljardia US dollaria, -14 %; vertailukelpoisesti -10 %

Toiminnallinen tulos 571 miljoonaa US dollaria; marginaali 9,3 %

Operatiivinen EBITA1 651 miljoonaa US dollaria; marginaali1 10,6 %

Nettotulos 319 miljoonaa US dollaria, +398 %2

Perus EPS 0,15 US dollaria, +398 %3; operatiivinen EPS1 0,22 US dollaria, -35 %

Operatiivisen toiminnan kassavirta 680 miljoonaa US dollaria; tasainen kassavirta odotettavissa koko vuodelle

Power Gridsin divestointi saatettiin päätökseen 1. heinäkuuta

Tuottojen palauttaminen osakkeenomistajille suunnitellusti

Tämä on suomenkielinen yhteenveto ABB-yhtymän virallisesta englanninkielisestä tiedotteesta: Q2 2020 results