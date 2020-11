ABB:lle merkittävä potkurikäyttötilaus viiteen Fincantierin rakentamaan matkustajaristeilijään

ABB on varmistanut 150 miljoonan US dollarin arvoiset tilaukset risteilijöihin, jotka rakennetaan Fincantierin telakalla Italiassa.

ABB vahvistaa suosituimmuusasemaansa risteilijäsegmentillä ja varustaa viisi uutta alusta sähköisellä Azipod®- potkurijärjestelmällä, jonka on osoitettu pienentävän alusten polttoainekulutusta merkittävästi.

Kussakin Fincantierin rakentamassa risteilijässä on kaksi Azipod®-potkurilaitetta, ja viiden uuden risteilijän potkureiden yhteisteho on 178 MW (238 700 hv). Osassa laivoista on suurimmat ja tehokkaimmat Fincantierin koskaan käyttämät Azipod®-potkurilaiteyksiköt, teholtaan 20 MW kukin. Laivat toimitetaan liikenteeseen vuosien 2023–2026 aikana.

“Teemme Fincantierin kanssa yhteistyötä varmistaen näille maailmanluokan laivoille ympäristötietoiset risteilyt. Tänä päivänä matkustajat odottavat ympäristön kannalta kestäviä risteilyjä, ja meillä on ilo tukea Fincantierin ympäristötavoitteita innovatiivisella ja tehokkaalla teknologiallamme”, sanoo ABB Marine & Ports -divisioonan johtaja Juha Koskela.

“Yhteistyömme ABB:n kanssa on kestänyt yli kaksi vuosikymmentä; Fincantierilla asennettiin ensimmäinen Azipod®-potkurijärjestelmä 1990-luvun lopulla. Tänä päivänä olemme sitoutuneet ympäristöystävällisten laivojen rakentamiseen, ja olemme iloisia, että voimme jälleen tehdä yhteistyötä luotettavan kumppanin kanssa – ABB:n ratkaisut ovat vuosien varrella parantaneet risteilijöiden suorituskykyä, luotettavuutta, turvallisuutta ja kestävää kehitystä”, sanoo Fincatierin kauppalaivadivisioonan johtaja Luigi Matarazzo.

Azipod®-järjestelmä, jossa sähköinen käyttömoottori on laivan rungon ulkopuolella ja jota voidaan kääntää 360 astetta, parantaa laivojen ohjailtavuutta ja operointitehokkuutta sekä pienentää polttoainekulutusta jopa 20 prosenttia verrattuna perinteiseen akselilinjajärjestelmään.

Azipod®-järjestelmä on valittu jo yli sataan risteilijään, ja siitä on tullut risteilijäsegmentillä standardiratkaisu. Siitä lähtien kun Azipod®-järjestelmä tuotiin markkinoille 30 vuotta sitten, se on pelkästään matkustajaristeilijöissä säästänyt polttoainetta yli 900 000 tonnia. Azipod®-potkurilaitteita on saatavilla tehoalueella 1–22MW, ja niiden edistyksellisen teknologian ansiosta ABB on saavuttanut vahvan asemansa ympäristöystävällisten laivojen sähköisissä potkurijärjestelmissä.

Kussakin uusista laivoista on myös ABB:n sähköinen voimalaitos, ja toimitukseen sisältyvät generaattorit, sähkönjakokojeistot, potkurikäytön syöttömuuntajat ja sähkökäytöt sekä kaukokäyttöjärjestelmä sillalta ohjailua varten. Azipod®-potkurijärjestelmän ja sähköisen voimalaitoksen integrointi mahdollistaa kaikkien laitteiden konfiguroinnin optimoidun suorituskyvyn saavuttamiseksi, mikä parantaa tehokkuutta ja edistää toiminnan kestävää kehitystä.

ABB Marine & Portsin ‘Electric. Digital. Connected.’-lähestymistapa mahdollistaa merenkululle digitaaliseen teknologiaan ja kommunikointiin perustuvan tulevaisuuden. Sen mukaisesti nämä laivat voidaan yhdistää ABB:n operointikeskusten verkostoon (ABB Ability™ Collaborative Operations Centers). Näistä keskuksista voidaan etänä seurata laitteita ja data-analytiikkaa hyväksi käyttäen mahdollistetaan ennakoiva huolto, voidaan suunnitella huoltotoimintoja ja antaa etätukea.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) on johtava globaali teknologiayritys. Vauhditamme yhteiskunnan ja teollisuuden muutosta tuottavamman ja kestävämmän tulevaisuuden saavuttamiseksi. ABB yhdistää ohjelmistot sähköistyksen, robotiikan, automaation ja liikkeen portfolioonsa. Näin hyödynnämme teknologian mahdollisuudet suorituskyvyn nostamiseksi uudelle tasolle. Jo yli 130 vuotta menestyksekkäästi toimineen ABB:n tärkein voimavara on sen 110 000 ammattilaista yli 100 maassa. www.abb.com

Fincantieri is one of the world’s largest shipbuilding groups and number one for diversification and innovation. It is leader in cruise ship design and construction and a reference player in all high-tech shipbuilding industry sectors, from naval to offshore vessels, from high-complexity special vessels and ferries to mega yachts, as well as in ship repairs and conversions, production of systems and mechanical and electrical component equipment, cruise ship interiors solutions, electronic systems and software, infrastructures and maritime constructions as well as after-sales services. With over 230 years of history and more than 7,000 vessels built, Fincantieri has always kept its management offices, as well as all its distinctive engineering and production skills, in Italy. The Group now has 18 shipyards operating in four continents, nearly 20,000 employees, and is the leading Western shipbuilder. www.fincantieri.com