ABB:n kasvu jatkuu

- Tilausten kokonaismäärä kasvoi 5 %1, perustilausten määrä 6 %; kasvua kaikissa regioonissa



- Service-liiketoiminnan ja ohjelmistojen tilaukset lisääntyivät 11 %; ABB Ability™ vahvistaa kasvuvauhtia



- Liikevaihto kasvoi 3 %



- Operatiivinen EBITA-marginaali2 nousi 12,9 %:iin



- Nettotulos 571 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria; operatiivinen osakekohtainen tulos parani 7 %3



- Operatiivisen liiketoiminnan kassavirta oli 954 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria



- Nettokäyttöpääoma suhteessa liikevaihtoon vakaa, B&R:n yritysosto ja suurjännitteisten kaapeleiden liiketoiminnan myynti vaikuttivat



- B&R:n yritysosto saatettiin päätökseen 6.7.2017; integrointi etenee suunnitellusti



- GE Industrial Solutionsin yritysostolla vahvistetaan johtoasemaamme sähköistysliiketoiminnassa

1Growth rates for orders, base orders, revenues and order backlog are on a comparable basis (local currency adjusted for acquisitions and divestitures). US$ growth rates are presented in Key Figures table.

2 For a reconciliation of non-GAAP measures, see “Supplemental Reconciliations and Definitions” in the attached Q3 2017 Financial Information

3 EPS growth rates are computed using unrounded amounts. Comparable operational earnings per share is in constant currency (2014 exchange rates and not adjusted for changes in the business portfolio).

Tämä on suomenkielinen yhteenveto ABB-yhtymän virallisesta englanninkielisestä tiedotteesta.

Linkki englanninkieliseen lehdistötiedotteeseen: ABB: Continuing growth

http://new.abb.com/news/detail/2320/q3-2017-results-abb-continuing-growth

CEO comments on third quarter 2017 financial results:

https://youtu.be/rWhBJmJNTI0