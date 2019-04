ABB:n meriteknologiaa napa-alueiden tutkimusretkiristeilijään

ABB on saanut tilauksen sähkö-, automaatio-, propulsio- ja digitaalisista järjestelmistä jo toiseen jäätä murtavaan risteilyalukseen, jonka norjalainen Ulstein rakentaa Lindblad Expeditionsille. Alus tulee kuljettamaan tutkimusretkeilijöitä kestävästi ja turvallisesti kaukaisille napa-alueille.

Uusi alus tulee olemaan niin muotoilultaan kuin ratkaisuiltaan National Geographic Endurance -aluksen sisaralus ja sen rakentaa Ulstein Verft. Aiempaan tapaan uuden aluksen kapasiteetti on 126 henkeä, ja siinä on 69 ylellistä hyttiä. Alus liittyy Lindbladin laivastoon vuoden 2021 kolmannen vuosineljänneksen lopulla.

Molempien alusten jääluokitus on matkustajalaivojen parhaita, PC5-luokkaa A. Alukset täyttävät kaikki pohjoisilla ja eteläisillä napaseuduilla liikennöintiin liittyvät määräykset. Lisäksi ne on suunniteltu matkustajille erittäin mukaviksi ja turvallisiksi.

ABB toimittaa alukseen täydellisen sähkö-, jakelu-, ohjaus- ja automaatiopaketin, joka integroidaan ABB Ability™ -järjestelmään 800xA, sekä kaksi 3,5 MW Azipod®-propulsioyksikköä. Azipod® on Suomen ABB:llä kehitetty uuden sukupolven ruoripotkurilaite, joka soveltuu energiatehokkuuden, ohjailtavuuden ja luotettavuuden optimointiin niin matkustaja-aluksiin, kuten risteilijöihin ja lauttoihin kuin jäissä kulkeviin aluksiin. Yhteensä Azipod-järjestelmää on toimitettu 20 eri alustyyppiin. Kaikki järjestelmät ovat 24/7 yhdistettyinä ABB Ability™ Collaborative Operations Centerin infrastruktuuriin, jolla aluksen järjestelmiä valvotaan ja tuetaan etänä.

”Olemme iloisia voidessamme jatkaa yhteistyötä ABB:n kanssa tämän toisen erittäin innovatiivisen napa-aluksen myötä”, sanoo Lindblad Expeditionsin New Buildings -yksikön varatoimitusjohtaja Nikolaos G. Doulis. ”Matkustajien turvallisuus ja mukavuus ovat välttämättömiä kaikille risteilyoperaattoreille. Siksi on tärkeää, että toimittajamme voivat todistaa luotettavuuden ja tarjota jatkuvaa tukea aluksen ja maissa olevan valvomon välisellä yhteydellä. Tämä on tärkeää etenkin silloin, kun aluksella mennään kaukaisiin paikkoihin ja haastaviin olosuhteisiin.”

ABB on ainoa sähköpropulsiojärjestelmien toimittaja, joka pystyy vastaamaan omistajan vaatimuksiin riittävällä jäänmurtokyvyllä. Azipod® on vaihteeton, luotettavasti ohjailtava propulsiojärjestelmä, jossa sähkömoottori sijaitsee laivan ulkopuolella olevassa erillisessä ohjailuyksikössä. Azipod®-järjestelmästä on tullut alan standardi risteilysegmentillä. Sen on osoitettu vähentävän polttoaineenkulutusta jopa 15 prosenttia perinteiseen akselilinjalla toimivaan järjestelmään verrattuna.

”Kehitämme jatkuvasti automaatio-, propulsio- ja digitaalisten järjestelmien valikoimaamme eri markkinasegmenttien tarpeisiin”, sanoo ABB Marine & Ports -liiketoimintalinjan toimitusjohtaja Juha Koskela. ”Olemme iloisia voidessamme tehdä jälleen yhteistyötä Lindbladin kanssa ja toimittaa Azipod®-ratkaisun, jonka ansiosta alusta voidaan ohjata mukavasti jäisissä olosuhteissa. Lisäksi toimitamme täydellisen paketin ABB:n sähköisiä, digitaalisia ja verkkoon kytkettäviä järjestelmiä ja palveluita. ABB:n reaaliaikainen tuki on erityisen vakuuttavaa arktisilla vesillä.”

ABB:n etädiagnostiikka- ja ennakoivat kunnossapitopalvelut minimoivat onnettomuusriskin. Tämän lisäksi palveluja käyttävät alusten omistajat voivat ABB:n arvion mukaan säästää ABB:n seitsemän maissa sijaitsevan Collaborative Operations Center -keskuksen avulla korjaus- ja kunnossapitokustannuksissa jopa 50 prosenttia. Teknisen henkilökunnan tarve paikan päällä voi vähentyä jopa 70 prosenttia.

ABB on johtava teknologian edelläkävijä, jolla on kattava tarjonta teollisuuden digitalisaatioon. Innovointimme on jatkunut yli 130 vuoden ajan, ja olemme tänään digitaalisten teollisuudenalojen johtava toimija. ABB:llä on neljä asiakaskeskeistä globaalisti johtavaa liiketoimintaa: Electrification, Industrial Automation, Motion ja Robotics & Discrete Automation. Liiketoimintoja tukee yhteinen, digitaalinen ABB Ability™ -alusta. ABB:n johtava Power Grids -liiketoiminta divestoidaan Hitachille vuonna 2020. ABB toimii yli 100 maassa ja työllistää noin 147 000 henkilöä.