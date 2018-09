ABB:n muuntajat maailman korkeimpiin kelluviin tuuliturbiineihin

ABB-yhtymän Q2/2018 tulos: Kannattava kasvu jatkuu 19.7.2018 10:19 | Tiedote

- Kokonaistilaukset kasvoivat 8 %1, kasvua kaikissa divisioonissa ja regioonissa - Perustilaukset kasvoivat 9 %, kasvua kaikissa divisioonissa ja regioonissa - Liikevaihto kasvoi 1 % - Tilaus-laskutus-suhdeluku2 1,07x, >1 kaikissa divisioonissa - Operatiivinen EBITA-marginaali2 nousi 60 peruspistettä 13,0 %:iin - Operatiivinen EPS2 + 27 %4 - Nettotulos 681 miljoonaa US dollaria, kasvua 30 % - Operatiivisen liiketoiminnan kassavirta 1 010 miljoonaa US dollaria; koko vuoden kassavirrasta odotetaan vahvaa 1. Growth rates for orders, third-party base orders and revenues are on a comparable basis (local currency adjusted for acquisitions and divestitures). US$ growth rates are presented in Key Figures table. 2. For non-GAAP measures, see the “Supplemental Financial Information” attachment to the press release. 3. Constant currency (not adjusted for portfolio changes). 4. EPS growth rates are computed using unrounded amounts. Comparable operational earnings per share is in constant currency