ABB:n uusinta digitekniikkaa Viking Linen uuteen alukseen Itämerelle

ABB-yhtymän Q3/2018 tulos: Kestävää kasvua 25.10.2018 09:05 | Tiedote

- Kokonaistilaukset kasvoivat 9 %1, kasvua kaikissa divisioonissa ja regioonissa - Perustilaukset kasvoivat 7 %, kasvua kaikissa divisioonissa ja regioonissa - Liikevaihto kasvoi 3 %; service-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 11 % - Operatiiviseen EBITA-marginaaliin2, 12,1 %, vaikutti GE Industrial Solutionsin yrityskauppa - Operatiivinen EPS2 kasvoi 4 %3 - Nettotulos 603 miljoonaa US dollaria, kasvua 6 % - Operatiivisen liiketoiminnan kassavirta 565 miljoonaa US dollaria, koko vuoden kassavirrasta odotetaan vahvaa Tämä on suomenkielinen yhteenveto ABB-yhtymän virallisesta englanninkielisestä tiedotteesta. Linkki englanninkieliseen tiedotteeseen: Sustained growth: https://new.abb.com/news/detail/9046/q3-2018-results-sustained-growth Lisätietoja: Media Relations media.relations@ch.abb.com +41 43 317 71 11 Investor Relations investor.relations@ch.abb.com +41 43 317 71 11 ABB on johtava teknologian edelläkävijä, jonka tarjonta kattaa sähköverkkoratkaisut, sähköistystuotteet, teollisuusaut