ABB:n vuoden 2017 tulos torstaina 8.2.

ABB:n kasvu jatkuu 26.10.2017 10:21 | Tiedote

- Tilausten kokonaismäärä kasvoi 5 %1, perustilausten määrä 6 %; kasvua kaikissa regioonissa - Service-liiketoiminnan ja ohjelmistojen tilaukset lisääntyivät 11 %; ABB Ability™ vahvistaa kasvuvauhtia - Liikevaihto kasvoi 3 % - Operatiivinen EBITA-marginaali2 nousi 12,9 %:iin - Nettotulos 571 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria; operatiivinen osakekohtainen tulos parani 7 %3 - Operatiivisen liiketoiminnan kassavirta oli 954 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria - Nettokäyttöpääoma suhteessa liikevaihtoon vakaa, B&R:n yritysosto ja suurjännitteisten kaapeleiden liiketoiminnan myynti vaikuttivat - B&R:n yritysosto saatettiin päätökseen 6.7.2017; integrointi etenee suunnitellusti - GE Industrial Solutionsin yritysostolla vahvistetaan johtoasemaamme sähköistysliiketoiminnassa 1Growth rates for orders, base orders, revenues and order backlog are on a comparable basis (local currency adjusted for acquisitions and divestitures). US$ growth rates are presented in Key Figures table. 2 For a reconciliati