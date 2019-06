ABC-asemalle voi nyt tilata puhelimen sovelluksella ruoan ennakkoon valmiiksi pöytään

ABC on suomalainen palveluyritys, joka on osa S-ryhmää. Haluamme tarjota palveluita helposti ja nopeasti sekä matkailijoille että lähiseudulla asuville vuoden jokaisena päivänä. ABC-ketjuun kuuluu ABC-palveluasemia, ABC-automaattiasemia sekä ABC CarWash -autopesupaikkoja. Ravintoloissamme käytämme 100 % kotimaisia liharaaka-aineita. Myymme vuosittain noin 10 miljoonaa ruoka-annosta ja 24 miljoonaa kuppia kahvia. Palveluita kehitetään myös autoilevan asiakkaan sovellukseen ABC-mobiiliin, jossa ruoan ennakkotilaamisen lisäksi on jo saatavilla mobiilitankkaus ja -pesu. www.abcasemat.fi