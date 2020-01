ABC-asemat ja ResQ Club yhteistyöhön – tavoitteena kitkeä ruokahävikkiä

ABC-asemat ja hävikkiruokapalvelu ResQ Club laajentavat yhteistyötään. Tavoitteena on pienentää ABC-ravintoloiden ruokahävikkiä kolmanneksella. Palvelun avulla ABC-asemilta voi noutaa edullisempaan hintaan annoksia, jotka ovat vaarassa päätyä hävikiksi.

– Ensisijaisesti pyrimme siihen, että meillä olisi ruokaa myynnissä juuri sen verran, mitä asiakkaamme syövät. Valitettavasti menekkiennusteemme eivät osu aina oikeaan, joten ruokaa jää ajoittain yli. Onneksi ResQ Club auttaa meitä pelastamaan syömäkelpoisia noutopöytäannoksia ja vitriinieväitä, jotka ovat vaarassa joutua biojäteastiaan, ABC:n kehitysjohtaja Marko Fonsén iloitsee.

ABC-liikennemyymälöissä päivittäin tarjolla oleva noutopöytä on liikkuvan lounastajan klassikkovalinta. Vuosittain noutopöydän lounasta nautitaan jopa neljä miljoonaa annosta.

Helppokäyttöinen mobiilipalvelu

ResQ Club on mobiilipalvelu, jonka avulla muuten roskiin päätyvä syömäkelpoinen ruoka löytää nauttijansa. Sovellus näyttää palvelussa mukana olevien ABC-asemien hävikkiannokset reaaliaikaisesti, ja annosten varaus ja maksu tehdään sovelluksessa. Maksun jälkeen annoksen voi noutaa asemalta.

– ResQ Club kotimainen ja luotettava palvelu, joka auttaa meitä hävikkitavoitteessamme. Yhteistyön avulla tähtäämme 30 prosenttia pienempään ruokahävikkiin asemillamme, Fonsén summaa.

Palvelun on tarkoitus laajentua ABC-asemille kattavasti eri puolelle Suomea. ResQ Club -palvelusta on jo pidempiaikaisia kokemuksia muutamilta ABC-asemilta. Esimerkiksi Tampereen ABC Lahdesjärven asiakkaat pelastivat viime vuoden aikana lähes 3 000 annosta. Tällä hetkellä yhteensä 19 asemaa on mukana palvelussa.

Ilmasto kiittää

ABC-asemilla ja koko S-ryhmässä torjutaan ilmastonmuutosta monella saralla ja monin eri keinoin. Ruokahävikkiä vastaan taistellaan ennakoimalla, kuuntelemalla asiakkaiden toiveita ja viestimällä. Lisäksi vanhenemassa olevien tuotteiden ja annosten myynti alennuksella on tehokas tapa vähentää hävikkiä.

– Me ABC:llä haluamme kannustaa asiakkaitamme tekemään vastuullisempia valintoja osana jokapäiväistä elämää, Fonsén kertoo.

Vuonna 2019 ResQ Club oli käytössä kolmentoista S-ryhmän alueosuuskaupan alueella, yhteensä 65 toimipaikassa. Palvelun avulla pelastettiin jopa 45 500 annosta.

Lisätietoja yhteistyöstä:

kehitysjohtaja Marko Fonsén, SOK ABC-ketjuohjaus, puh. 040 1800 818