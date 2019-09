ABC-automaatti, CarWash sekä Presso-kahvila täydentävät nyt Nummelan Prismakeskuksen palveluja

Nummelan Prismakeskus on nyt täyden palvelun ostospaikka: saman katon alta löytyy niin ruokakaupan, kampaamon, kauneudenhoidon, ravintolan kuin kahvilankin palvelut. Kahvila Presso avasi ovensa ensi kertaa tänään tiistaina 10.syyskuuta. Pisteenä iin päälle pihamaalta löytyy tuliterä ABC-automaatti sekä CarWash. Lauantaina 14.9. Prismakeskuksessa juhlitaan SyysSäbinöitä.

"Prismakeskuksen laajennus on ollut monen vuoden projekti, joka on näkynyt isosti niin asiakkaiden kuin työntekijöidenkin arjessa. Nyt iso urakka alkaa olla takana päin ja on aika nauttia työn tuloksista", iloitsee Prisma-johtaja Risto-Matti Peltonen.

Prismakeskuksen kauppakäytävällä on liikkeitä moneen makuun, ja vielä pari uutta yrittäjääkin mahtuu mukaan. Kauppakäytävän varrelta löytyvät jo kaikille tutut parturi-kampaamo, Hesburger, Emotion ja Rosso. Lisäksi palvelut täydentyivät tiistaina 10. syyskuuta klo 7, kun Rosson kylkeen avautui pullantuoksuinen Presso-kahvila, jonne mahtuu kahvittelemaan nelisenkymmentä asiakasta.

"Asiakkaat ovat odottaneet kahvilan avausta kovasti. Erityisen iloisia ovat ne vakioasiakkaat, joilla on ollut tapana poiketa aamukahville ja lukemaan päivän lehden silloin, kun Prismassa palveli vielä Kahvila Nummela", kertoo asiakkuuspäällikkö Sari Engström. "Lämpimästi tervetuloa tutustumaan!"

Pressoon voi poiketa maanantaista perjantaihin klo 7-17 ja lauantaisin klo 9-16.

ABC:lla entistä laajemmat tankkaus- ja pesumahdollisuudet

Prisman pihamaalle rakennettu ABC-automaatti avattiin elokuun puolessa välissä. Uutta ABC-automaatilla on se, että perinteisen bensan, dieselin ja E85:n lisäksi asemalla voi tankata myös AdBlueta, jota uudemmalla dieselautolla kurvailevat tarvitsevat tankkiin säännöllisesti.

Uudesta mittarikentästä tehtiin entistä väljempi, jotta paikalle mahtuu helposti isommallakin autolla. Sama pätee myös autopesuun. ABC CarWash muutti Prisman pihalle elokuun lopussa ja on samalla laajentunut kahden tilavan ja läpiajettavan pesuhallin kokoiseksi. Pesukoneeseen ajettavan auton maksimikorkeus on 2,60 metriä.

"Pesuhallissa on uusinta saatavissa olevaa teknologiaa. Pesukoneen harjat ovat hyvin hellävaraiset auton pinnalle ja ne puhdistetaan päivittäin", kertoo ABC-ryhmäpäällikkö Maarit Rissanen. "Parhaimmissa pesuissamme eli Premium- ja loistopesussa on lisäherkkuna valoshow laavavaahdolla, joka viihdyttää niin aikuisia kuin lapsiakin autopesun ajan."

ABC-automaatti palvelee vuorokauden ympäri ja CarWash puolestaan Prismakeskuksen aukioloaikojen mukaan. Kummassakin toimipaikassa voi hoitaa maksun lämpimässä autossa ABC-mobiilisovelluksen avulla. ABC-mobiilista voi lisäksi tarkistaa, onko autopesussa jonoa uuden jonokameran avulla.

SyysSäbinöissä tubettajia, tarjouksia ja tekemistä lapsille

Viikonloppuna Prismakeskuksessa on tavallistakin enemmän vilskettä ja vilinää, sillä lauantaina 14.9. vietetään SyysSäbinöitä. Silloin talo on täynnä tarjouksia, esittelyjä, ilmaista viihdykettä ja kiintoisia ihmisiä. Päivän pääesiintyjinä toimivat tubettaja Pinkku Pinsku sekä Vihdin oma poika Perttu Sirviö.

"Halusimme tehdä aidosti koko perheen tapahtuman, joka tarjoaa jokaiselle jotakin. Pinkku Pinsku on monen nuoren idoli, jota pääsee tapaamaan klo 13-14.30. Lisäksi Prismaan on rakennettu Peuhupaikka perheen pienimmille, jossa löytyy mm. kasvomaalausta, letitystä ja disco. Peuhupaikkaa pyörittää tanssistudio Vinha ja sieltä löytyy myös vanhempainparkki. Lapset voivat osallistua myös kuvasuunnistukseen Prisman puolella", kertoo Prismajohtaja Risto-Matti Peltonen.

"Prisma tarjoaa ilmaiset grillimakkarat CarWashin parkkialueelle tuhannelle ensimmäiselle. Emotionissa pidetään huulimeikkiopastuksia klo 11.30-14. Prisma parturi-kampaamosta puolestaan saa pikakampauksia ja vinkkejä hiustenlaittoon. Pehmohahmot Ismo-koira ja Misu-katti seikkailevat Prismassa klo 9-17. ABC:lta voi luonnollisesti bongata Apsi Apinan.

"Nuorisoa saattaa kiinnostaa myös Prisma uusi Gaming-pelialue", Risto-Matti vinkkaa. "Vihdin oma poika Perttu Sirviö puolestaan on tavattavissa Prismassa valmiina antamaan vinkkejä ja jeesaamaan remonttipulmissa."

Tempauksessa on mukana Prismakeskuksen liiketoimintojen lisäksi myös S-Rauta-Maatalous Nummela, Lohjan Autokeskus, S-Pankki, Terveystalo sekä karkkilalainen leipomo Alén, joka tuo paikalle lakuvaunun lisäksi bakery-vaunun ja letunpaistopisteen. Lohjan Autokeskus ja S-Rauta-Maatalous puolestaan tuovat kalustoa esittelyyn parkkialueelle.