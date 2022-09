ABC Carwash -autopesu avataan Tynninharjulla 30.9.

Uunituore ABC Carwash Tynninharju on kaksiosainen läpiajettava halli, joka on varustettu kahdella nykyaikaisinta teknologiaa sisältävällä Tammermatic-automaattipesukoneella. Pesukoneissa on autojen maalipinnoille ystävälliset pehmoharjat, ja kaikki pesuissa käytettävät aineet ovat ympäristöystävällisiä. Yksikössä käytettävä sähköenergia on myös 100-prosenttisesti uusiutuvaa.



Laadukkaat ABC Carwash -pesuohjelmat on suunniteltu kuhunkin vuodenaikaan parhaiten sopiviksi, ja vaihtoehtoja on kahden vahan premium-pesusta nopeaan peruspesuun. Kaikkiaan valittavana on seitsemän erilaista pesuohjelmaa.

­– Koneissa on erilliset skannerit auton muodon tunnistamiseen ja tällä varmistetaan turvallinen autonpesu, tarkentaa SSO:n ryhmäpäällikkö Maarit Rissanen.

Pesun voi maksaa kätevästi ABC-mobiililla tai maksuautomaattiin, ja siitä saa Bonusta. Pesuhalli on avoinna 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä.

SSO:lla on ennestään ABC Carwash toimipaikat Halikon ja Nummelan Prismojen yhteydessä, sekä SSO Liikenneasema Tytyrissä Lohjalla.