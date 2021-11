Uusi autonpesupaikka ABC Carwash Savilahti on avattu Kuopion Prisman viereen. ABC Carwash Savilahdessa on kaksi pesukaistaa, jotka ovat käytössä ympäri vuorokauden. Pesut soveltuvat henkilö- ja pakettiautoille, joiden korkeus on max. 2,80 m ja leveys max 2,50 m.

ABC Carwash Savilahti on ehdoton oman alansa ympäristövastuullisuuden edelläkävijä. Pesu on ensimmäinen henkilö- ja pakettiautojen pesupiste Suomessa, jossa tämänkaltainen vedenkierrätysjärjestelmä on käytössä.

Pesuun tulee Kärcher Oy:n toimittamat vedenkierrätyslaitteistot, joiden ansiosta pesujen vedenkulutus voidaan minimoida. Vedenkierrätyslaitteiston ja bioreaktorin tuomia etuja ovat muun muassa 100 % jäteveden puhdistus, jopa 85 %:n vedenkierrätysaste, kierrätysveden hajuttomuus, kierrätysveden hyvä laatu, ja todellisen jäteveden laadun paraneminen hiilivetyjen ja raskasmetallien bioreaktorissa tapahtuvan neutraloinnin ansiosta.

Ympäristöystävällisyys on huomioitu myös sähkönkulutuksessa. Uudet pesukoneet saavat sähkönsä auringosta, joka tuotetaan Prisman kiinteistön katolla olevalla aurinkovoimalalla. Lisäksi pesussa on käytössä ainoastaan ympäristöystävällisiä mutta tehokkaita pesuaineita ja tietenkin pehmeät pesuharjat, jotka eivät vauriota auton pintoja.

Pesulaitteet ovat Pirkkalassa valmistettuja Tammermatic Oy:n avainlipputuotteita. Pesuhallit puolestaan on rakentanut kuopiolainen Maanrakennus Lyytinen Oy.

Maailmanlaajuisesta komponenttipulasta johtuen maksupäätteiden toimituksessa on ollut haasteita ja ne toimitetaan myöhemmin. Tästä johtuen niin ABC CarWash Savilahdessa kuin Pitkälahdessakin toinen pesuhalleista on toistaiseksi käytössä vain ABC-mobiilissa. ABC Carwash Savilahti täydentää PeeÄssän autopesutarjontaa. Ennestään autopesuja on ollut tarjolla ABC Siilinjärvellä ja ABC Pitkälahdessa.

ABC CarWash Savilahti on osa ABC Pitkälahden liiketoimintaa. Pesuja uudesta autopesusta voi ostaa helposti ja nopeasti ABC-mobiilista. Lisäksi ABC Pitkälahdesta ja ABC Siilinjärveltä ostetut pesut käyvät kaikissa Osuuskauppa PeeÄssän autopesu toimipaikoissa.