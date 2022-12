ABC-latausasemia on pian jo 200 – Suomen suurin sähköautojen teholatausverkosto kasvaa ennakoitua nopeammin

S-ryhmän valtakunnallinen ABC-latausverkosto on yli kolminkertaistunut viime vuoden lopun tilanteesta. Asemia on tällä hetkellä 172 kappaletta ja niissä on yhteensä 1 112 latauspistettä. Lataustapahtumia on tuhansia päivittäin.

– Tavoitteenamme oli rakentaa noin 150 asemaa tämän vuoden loppuun mennessä. Kasvutavoite on ylitetty jo kuukausi sitten ja näyttää siltä, että verkostossamme on jopa 200 asemaa vuodenvaihteessa. Olemme rakentaneet reilussa vuodessa Suomen suurimman teholatausverkoston sinne, missä asiakkaamme liikkuvat eli S-ryhmän palveluiden äärelle ja merkittävien reittien varsille maanteille, kertoo ABC-latauksesta vastaava Olli Tervonen SOK:lta.

Verkoston rakentaminen aloitettiin keväällä 2021.

ABC-latausta uusille alueille

ABC-latausta on jatkossa tarjolla joka puolella Suomea, kun Osuuskauppa PeeÄssä ja Suur-Seudun Osuuskauppa avaavat ensimmäiset ABC-asemansa. PeeÄssä avaa ensimmäiset asemansa Pohjois-Savoon tänään.

– Ensimmäisessä vaiheessa verkostoomme liitetään 20 olemassa olevaa latausasemaa, jotka sijaitsevat kattavasti eri puolilla osuuskauppamme toimialuetta. Latausasemilla on yhteensä 68 peruslatauspistettä. Verkoston toinen vaihe on suunnittelussa ja tavoitteena on rakentaa alueen kattavin teho- ja suurteholatausverkosto seuraavan kahden vuoden aikana, kertoo Osuuskauppa PeeÄssän toimialajohtaja Ville Puustinen.

Suur-Seudun Osuuskaupan ensimmäiset asemat avataan vuodenvaihteen tienoilla. Turunväylän varteen ABC Piihovin yhteyteen avataan koko ABC-latausverkoston tähän mennessä tehokkain asema. Aseman kokonaisteho on 600 kW, joka jaetaan dynaamisesti kuuden latauspisteen kesken.

Loppu- ja alkuvuonna uusia asemia avataan vauhdilla myös Pohjois-Suomessa.

– Pohjois-Suomi täyttyy parhaillaan ABC-latausasemista. Arinalla on jo toistakymmentä latausasemaa Oulun seudulta Inariin. Avasimme hiljattain asemat Kemiin ja Tornioon, ja avaamme asemia lisää eri puolille Pohjois-Suomea, muun muassa Pyhäjoelle ja Raaheen sekä Pulkkilaan ja Pyhännälle. Vastaamme näin laajan toimialueemme autoilevien asiakkaiden tarpeisiin, mahdollistaen niin vapaa-ajan kuin työmatkatkin sähköautoilla, kertoo Osuuskauppa Arinan toimialajohtaja Ulla Peltoniemi.

Avaustahti jatkuu vilkkaana eri puolilla Suomea koko ensi vuoden. Satsaukset erityisesti teho- ja suurteholataukseen jatkuvat. Täysin uusien asemien rakentamisen lisäksi kapasiteettia lisätään jo rakennetuille asemille alueilla, joilla kysyntää on eniten ja joilla se on mahdollista. Tarkemmat suunnitelmat ensi vuoden verkoston kasvusta kerrotaan myöhemmin.

Sähkön alv-kannan alennus laski lataushintoja

ABC-latauksen hintoja on laskettu latausasemilla tänään. Taustalla on eduskunnan hyväksymä laki arvonlisäverolain väliaikaisesta muutoksesta. Sähköön sovellettava arvonlisäverokanta laski 24 prosentista 10 prosenttiin. Laki on voimassa 1.12.2022–30.4.2023.

Hinnanmuutokset koskevat kaikkia ABC-latauksen lataustyyppejä eli perus-, teho- ja suurteholatausta.

***

ABC-latausasemia on tällä hetkellä yhteensä 172 kappaletta, ja niissä on latauspisteitä 1 112 autolle. Peruslatauspisteitä (teho max. 22 kW) on yhteensä 606, teholatauspisteitä (teho max. 100 kW) 235 ja suurteholatauspisteitä (teho max. 200 kW) 271 kappaletta. Ensimmäinen ABC-latausasema avattiin 27.4.2021 Prisma Itäkeskuksen yhteyteen Helsinkiin. ABC-latauksen sataprosenttisesti uusiutuvalla, tuulivoimalla tuotetulla sähköllä on ajettu arviolta jo 40 miljoonaa kilometriä vuoden 2022 aikana.

Lähimmän ABC-latausaseman ja ajantasaisen verkoston voi tarkistaa ABC-mobiilista, jonka avulla lataus myös maksetaan kätevästi. Lisätietoa: https://www.abcasemat.fi/fi/abc-lataus/sahkoauton-lataus

Latausoperaattoreiden välinen vertailu on tehty elokuussa 2022. Vertailussa on laskettu samanaikaisesti käytettävissä olevien CCS- ja CHAdeMO -latauspistokkeiden yhteismäärä teholuokissa 0–350 kW. Lähde: Suomen Sähköautoilijat Oy / Latauskartta.fi