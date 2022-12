ABC-latausverkosto laajenee Pohjois-Savoon – PeeÄssän tavoitteena on rakentaa alueen kattavin teho- ja suurteholatausverkosto

Tiina Tolvanen PeeÄssälle henkilöstöjohtajaksi 7.11.2022 14:02:15 EET | Uutinen

Osuuskauppa PeeÄssän uudeksi henkilöstöjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on valittu MMM Tiina Tolvanen. Tiina siirtyy vuoden vaihteessa PeeÄssälle Pohjois-Karjalan Osuuskaupasta, jossa hän toimii tällä hetkellä johtoryhmän jäsenenä, palveluliiketoimintojen toimialajohtajana sekä PK Terveyden toimitusjohtajana. - Henkilöstöjohtajan tehtävä kiinnosti laajasti sekä S-ryhmän sisällä että ulkopuolella ja valintaa päästiin tekemään jopa yli sadan potentiaalisen ehdokkaan joukosta. On ilo saada Tiina vahvistamaan PeeÄssän joukkuetta juuri nyt, kun lähdemme yhteiselle matkalle kohti parhaan elämän edelläkävijyyttä, kertoo PeeÄssän toimitusjohtaja Mikko Junttila. Tiinalla on laaja kokemus eri toimialoilta ja tehtävistä myös S-ryhmän ulkopuolelta. Hän aloittaa henkilöstöjohtajana PeeÄssällä 1.1.2023. - Tällä hetkellä päällimmäisenä tunteena on syvä kiitollisuus PKO:n ja PK Terveyden työkavereita kohtaan. S-ryhmäläisittäin uusien liiketoimintojen parissa olemme tehneet uudisraivaajan uskoa, roh