ABC Lohja -Suomen sähköisin liikenneasema

SSO:n alueen ensimmäinen ABC-latausasema avattiin tammikuussa 2023 ABC Piihoviin ja sittemmin Saukkolan Salelle. ABC- latausverkoston laajeneminen jatkui toukokuussa, kun ABC Lohjalle ja Sale Hiidensalmelle avattiin myös ABC-latausasemat. ABC Lohjan uusi latausasema on ollut avauksesta lähtien ahkerassa käytössä ja se on saanut erittäin hyvän vastaanoton sähköautoilijoiden keskuudessa. ABC Lohjan huippunopean latausaseman kokonaisteho on 600 kilowattia ja sillä on 6 suuritehoista CCS- latauspaikkaa. Latausteho jaetaan dynaamisesti latauspaikkojen välillä, kuten muillakin ABC-latauksen teho- ja suurteholatausasemilla.



ABC Lohjan latausmahdollisuudet kasvoivat nyt entisestään, kun Tesla avasi Lohjalle 12 suurteholatauspaikkaa pe 11.8.2023.



Teslan latausaseman avauksen jälkeen ABC Lohjalla on 24 latauspistettä, jotka takaavat sujuvan matkanteon sähköautoileville asiakkaille, tehden näin ABC Lohjasta Suomen sähköisimmän liikenneaseman. ABC- latausasemalla maksaminen tapahtuu helppokäyttöisellä ABC-mobiilisovelluksella, jonka voi ladata puhelimen sovelluskaupasta. ABC:n monipuolisista palveluista nauttiessa aika ei taatusti tule pitkäksi lataamisen valmistumista odotellessa ja ABC mobiilista voit helposti seurata myös lataamisen edistymistä vaikkapa ruokailun lomassa.



Suur-Seudun Osuuskaupalla on tarkoitus lisätä ABC-latausasemien määrää myös tulevaisuudessa. ”Vastuullisuus on meille tärkeää ja tuemme päästötöntä liikennettä laajentamalla ABC-latausasemien tarjontaa SSO:n alueella vielä lisää tämän ja tulevien vuosien aikana”, kertoo SSO:n liikennekaupan toimialajohtaja Heikki Vottonen. ”Valtakunnallisesti ABC-latausverkosto on laajentunut jo useamman osuuskaupan alueelle ja se kasvaa jatkuvasti. Ajantasaisen tiedon latausverkostosta voi tarkistaa esimerkiksi ABC-mobiilista tai nettisivuilta abcasemat.fi”, jatkaa Vottonen.